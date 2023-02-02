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الخميس 2 شباط 2023 ساعة 09:32

زيارة مرتقبة لوفد عراقي لواشنطن

زيارة مرتقبة لوفد عراقي لواشنطن
وجاء في بيان وزارة الخارجية العراقية: أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، إستقبل اليوم الأربعاء آلينا رومانوسكي، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، وتباحث الجانبان حول مستجدات الأوضاع السياسية في العراق على مختلف الصعد، وأهمية تعزير آليات التعاون الثنائي بين العراق وأميركا؛ خدمة لمصلحة البلدين، كما ناقشا التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة بصورة عامة".

وأضاف، أن "الجانبين تطرقا إلى الزيارة المرتقبة التي سيجريها الوفد العراقي إلى واشنطن في الأيام القليلة المقبلة برئاسة فؤاد حسين لبحث القضايا السياسية والأمنية والإقتصادية، وتبادلا وجهات النظر ووضع اللمسات الأخيرة حول محاور وجدول الأعمال المكثف واللقاءات المزمع عقدها مع جهات متعددة في الإدارة الأمريكية. "

من جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية، بحسب البيان، أن "بلادها تولي أهتماما كبيرا لهذة الزيارة المهمة، خاصة وأن هذه الزيارة تأتي في وقت مهم في تاريخ العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، وتؤكد على تطوير الروابط بين البلدين، وأنها سوف تناقش الأوضاع الحساسة التي تمر بها المنطقة".
مصدر : وكالات
رقم : 1039104
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