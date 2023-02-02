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الخميس 2 شباط 2023 ساعة 09:35

ادعاءات جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران

ادعاءات جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران
ويفيد تقرير سري ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدمت ادعاءات جديدة ضد إيران في تقرير جديد .

وافادت مصادر صحفية ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة انتقدت إيران في تقرير سري يوم الأربعاء لإجراء تغيير غير معلن في الربط بين سلسلتي أجهزة الطرد المركزي (آي.آر6) لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة في منشأة فوردو.

وورد في التقرير إلى الدول الأعضاء "(رافائيل غروسي) المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) قلق من أن إيران أجرت تغييرا كبيرا في معلومات تصميم محطة فوردو لتخصيب الوقود متعلقا بإنتاج اليورانيوم العالي التخصيب من دون إخطار الوكالة مسبقا".

وزعمت الوكالة أنها لاحظت التغيير خلال عملية تفتيش غير معلن عنها في 21 يناير لمصنع تخصيب الوقود التابع لمنشأة فورد.

وجاء في التقرير: "يشعر المدير العام (الوكالة الذرية) بالقلق من أن إيران قد أدخلت تغييرات كبيرة على معلومات تصميم مركز فوردو لتخصيب الوقود فيما يتعلق بإنتاج اليورانيوم المخصب عالي النقاوة دون إخطار مسبق".

ولم توضح الوكالة كيف تم تغيير الاتصال بين سلسلتي الطرد المركزي. وفي تقرير الوكالة ، ورد فقط أن هذه السلسلتين "مرتبطة بطريقة مختلفة بشكل كبير عن طريقة النشاط التي أعلنتها إيران".

وفي جزء من ملخص هذا التقرير ، يُزعم أن: "هذا الإجراء يتعارض مع التزامات إيران بموجب اتفاقية الضمانات ويضعف قدرة وكالة الطاقة الذرية على تنظيم نهج الضمانات لمنشاة فوردو لتخصيب الوقود وتنفيذ ضمانات فعالة في هذا الصدد."

يذكر في هذا التقرير أن الوكالة الذرية لديها وصول منتظم إلى فوردو للقيام بأنشطة التحقق مثل عمليات التفتيش وتجري محادثات مع إيران لزيادة هذه الأنشطة.
مصدر : وكالات
رقم : 1039106
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