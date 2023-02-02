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الخميس 2 شباط 2023 ساعة 11:25

العراق.. الإطاحة بعنصريين إرهابيين في محافظة صلاح الدين

العراق.. الإطاحة بعنصريين إرهابيين في محافظة صلاح الدين
وذكر خلية الاعلام في بيان لها: أنه "بعملية خاطفة امتازت بالسرعة والدقة نفذتها مفارز مديرية استخبارات وامن صلاح الدين التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع وبالتنسيق مع مفارز الامن الوطني ولواء الخامس والثلاثين - الحشد الشعبي اسفرت عن القاء القبض مطلوبين اثنين للقضاء بتهم الإرهاب وذلك من خلال تواجدهما في قضاء تكريت صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق المادة (١/٤) إرهاب".

وأكد أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى القضاء".

وأوضح البيان أنه "من جهة اخرى وبعد المتابعة الميدانية الحثيثة لعصابات الجريمة المنظمة ضمن قاطع المسؤولية وبجهد استخباري تمكنت من خلاله مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية ذاتها من تفكيك عصابة مختصة بالتزوير والقبض على اثنين منهم ضمن العاصمة بغداد، حيث كانوا يقومون بتزوير الكتب الخاصة بالوزارات المستمسكات الرسمية بالإضافة الى صناعة الاختام المزورة داخل احد المطابع ببغداد وبالجرم المشهود".

وبين أنه "تم ضبط بحوزتهما كتب واختام مزورة وأجهزة أخرى تستخدم في عملية التزوير"، مؤكدا أنه "تم القبض بعد استحصال الموافقات القضائية الازمة والتنسيق مع قوة امنية مشتركة، تم تسليم المتهمان مع المضبوطات الى الجهات المختصة أصوليًا".
مصدر : وكالات
رقم : 1039120
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