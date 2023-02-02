موسكو وطهران تؤكدان ضرورة احترام سيادة سوريا

ونقلت مصادر صحفية عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان: إن مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وكبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، تبادلا خلال لقاء أمس في موسكو وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الدولية مع التركيز على عملية التسوية السياسية في سوريا.



وجدد الجانبان التأكيد على موقف البلدين المبدئي القائم على ضرورة الاحترام غير المشروط لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.



كما شدد المسؤولان على أهمية التعاون الوثيق بين الجانبين بشأن التسوية في سورية في إطار صيغة أستانا، وضرورة تقديم المزيد من المساعدات الدولية من أجل إعادة الإعمار.