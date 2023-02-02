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الخميس 2 شباط 2023 ساعة 13:28

لافروف: الغرب يتطلع الآن لتكون مولدوفا ‘‘أوكرانيا التالية‘‘

لافروف: الغرب يتطلع الآن لتكون مولدوفا ‘‘أوكرانيا التالية‘‘
وقال لافروف ،ردا على سؤال أي من الدول القريبة من روسيا يمكن أن تتبع مسار أوكرانيا: "الآن يتطلعون (الغرب) لأن تلعب مولدوفا هذا الدور".

وأضاف: "أولاً وقبل كل شيء، لأنهم تمكنوا (الغرب) من وضع رئيس على رأس الدولة بأساليب محددة تمامًا بعيدًا عن الديمقراطية الحرة، والتي هي ببساطة حريصة، ومتحمسة للانضمام إلى الناتو، ولديها الجنسية الرومانية، وهي مستعدة للاتحاد مع رومانيا وبشكل عام مستعدة لأي شيء تقريبًا" على حد قوله.

كما أشار لافروف أيضا إلى أن الغرب يريد تحويل جورجيا إلى مصدر "إزعاج آخر لروسيا" حسب قوله.

وشدد الوزير: "لا يساورني شك في رغبة تحويل جورجيا إلى مصدر إزعاج آخر، وإعادة الوضع إلى أوقات ساكاشفيلي "العدوانية".

وأكد وزير الخارجية الروسي أن روسيا تسعى جاهدة لإبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة من روسيا الاتحادية.

وأعلن لافروف أن العلاقات بين روسيا والصين أعلى جودة من التحالف العسكري وليس لها قيود ولا حدود ولا موضوعات محظورة.

وقال لافروف إن "الأرضية المشتركة هي سمة متواضعة جدًا لعلاقاتنا [روسيا والصين]. لقد تمت كتابة بالفعل في الوثيقة إنه على الرغم من حقيقة أننا لا ننشئ تحالفًا عسكريًا، إلا أن علاقاتنا متفوقة من حيث جودة التحالفات العسكرية بالمعنى الكلاسيكي. وليس لديها قيود ولا حدود ولا مواضيع ممنوعة".

وصرح الوزير الروسي أن اقتراح روسيا بنشر بعثة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في أرمينيا لا يزال قائماً، وإذا كانت أرمينيا لا تزال مهتمة، فيمكن نشر البعثة في غضون يوم أو يومين.

وقال إن هناك العديد من الأشخاص المحترمين في ألمانيا الذين لن يسمحوا بإحياء النازية، لكن هناك أيضا من لا يمانع في ذلك أيضا.

وأشار لافروف إلى أن "الشخصية المعروفة في المفوضية الأوروبية" أورسولا فون دير لاين قالت إن "نتيجة الحرب يجب أن تكون هزيمة روسيا"، وأن روسيا الاتحادية لن تتمكن من استعادة اقتصادها لعقود عديدة. وتساءل لافروف "ما هذا؟ أليست (هذه التصريحات) عنصرية، أليست نازية؟ أليست محاولة لحل"المسألة الروسية"؟... حتى الآن، هناك العديد من الأشخاص المحترمين في ألمانيا الذين لن يسمحوا بإحياء الفاشية، ولكن هناك أيضا من لن يعارضها (النازية) على الإطلاق".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الغرب لا يحترم حيادية الدول النامية ويكاد يضغط بشكل يومي على من لم ينضم بعد للعقوبات ضد روسيا.

وقال لافروف: "الناتو وحده هو من يمكنه تقديم الضمانات القانونية للأمن، وفي الوقت نفسه ينتهك مرة أخرى كل ما يمكن انتهاكه. لذلك أوضحنا لفترة طويلة، قلنا: يا رفاق، لقد استمعتم جميعًا إلى ما قلناه لسنوات عديدة. الآن اتخذنا هذا القرار. رد الغرب كان سلبيًا، وأدان. وغالبية الدول النامية قالت، "نحن محايدون". احترم حيادهم إذا".

قال وزير الخارجية الروسي، إن فلاديمير زيلينسكي نفسه يشعر وكأنه شخصية تابعة، فهو يفهم أنه يتم التلاعب به، ونوه لافروف إلى أنه "لم يحاول أحد إقناع نظام كييف بالحاجة إلى التفاوض، ولم يوبخ أحد زيلينسكي عندما صرح مرارا "بروح معنوية عالية" أنه لا يفهم من يتخذ القرارات في روسيا ومع من يجب أن يتحدث".

وتابع لافروف: "على ما يبدو، هذا وفقًا لفرويد، هو نفسه (زيلينسكي) يشعر وكأنه شخصية تابعة، وأنه يتم التلاعب به، لذا فهو يتوقع أن الآخرين مشابهين له"على حد قوله.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إننا جميعًا نريد إنهاء الصراع مع أوكرانيا، لكن عامل الوقت ليس هو العامل الرئيسي.

واضاف: "نريد جميعًا أن ينتهي هذا، لكن ليس عامل الوقت هو المهم هنا، إنه العامل الأساسي، عامل جودة النتائج التي نقدمها لأفرادنا، لأولئك الأشخاص الذين يريدون أن يظلوا جزءا من الثقافة الروسية والذين حرموا من ذلك لسنوات عديدة من قبل المجلس العسكري كييف بتشجيع من الغرب، حرموا من كل شيء روسي".
مصدر : وكالات
رقم : 1039154
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