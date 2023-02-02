وزير الخارجية السعودي يصل بغداد

ونقلت مصادر صحفية عن الصحاف قوله: إن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يصل إلى بغداد في زيارة رسمية".



وأضاف الصحاف، أن "وزير الخارجية السعودي سيلتقي خلال الزيارة، كل من رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين".



هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف لوكالة سبوتنيك ان وزير الخارجية السعودي سيلتقي خلال زيارته إلى بغداد اليوم بالرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) إضافة إلى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.



وأضاف: "سيبحث الوزير السعودي مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وأمن المنطقة إضافة إلى اجتماع المجلس التنسيقي المشترك العراقي السعودي المرتقب عقده قريبا".