شبكة البنوك الإيرانية ترتبط مع جميع البنوك الروسية

وقال محسن كريمي: جميع البنوك الإيرانية أعضاء في شبكة المراسلات المصرفية الإيرانية المسماة سبام (Sepam) ، التابعة للبنك المركزي الإيراني ، وبهذه الطريقة يتبادلون الرسائل المصرفية القياسية مع بعضهم البعض ، وقد ارتبطت الشبكة الايرانية بشبكة مماثلة لها في روسيا تابعة للبنك المركزي في ذلك البلد وكل البنوك الروسية مرتبطة بها ، وبذلك أصبح بإمكان أي بنك إيراني ان يتبادل الرسائل المالية المصرفية مع أي بنك روسي أو أي بنك عضو في هذه.



وأضاف: وبما أن شبكة المراسلات المصرفية الروسية ارتبطت بشبكة المراسلات المصرفية الإيرانية ، ونتيجة لذلك ، فإن أي شخص عضو في هذه الشبكة متصل أيضًا بشبكتنا ، والعكس صحيح ، يمكن للبنوك الإيرانية أيضًا الاتصال بتلك البنوك.



وأضاف نائب رئيس البنك المركزي الايراني: هذه الرسائل تستند بشكل أساسي إلى معيار رسائل Swift ، بينما يبلغ عدد البنوك الروسية عدة مئات وأكثر من 100 بنك غير روسي في 13 دولة في العالم متصلة بهذه الشبكة .



وتابع : ببساطة نقول، إذا أرادت البنوك الإيرانية والروسية تبادل رسائل سويفت القياسية مع بعضها البعض ، فإنها لا تحتاج إلى شبكة سويفت.