صحيفة عبرية: السودان يستعد للتوقيع على اتفاقية التطبيع



وهبطت طائرة تابعة للكيان الصهيوني في العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم الخميس، وسط توقعات باقتراب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات.



وكشفت هيئة البث العبرية، بأن "طائرة تحمل الاسم ( 4 إيكس- سي يو زد) أقلعت من مطار بن غوريون شرق تل أبيب فجرا وتوجهت إلى السودان، قد هبطت في العاصمة الخرطوم".



وأشارت هيئة البث إلى أن "هذه الزيارة تأتي على خلفية الأنباء عن استعداد السودان للتوقيع على (اتفاقيات أبراهام)...".



ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول صهيوني بارز، قوله إن "السودان يستعد للتوقيع على اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل"، مضيفا بأن الاتصالات الجارية بين إسرائيل والسودان تتم بوساطة أميركية، وأن هذه الاتصالات حققت تقدماً ملموساً بين الجانبين يبشر بقرب التوقيع على (اتفاقات أبراهام).



وأضافت الصحيفة، بأن "العلاقات الجيدة بين القيادة السياسية الأمنية الإسرائيلية والسلطات العسكرية في السودان أحيت الجهود من جديد". وكان السودان قد أعلن في أكتوبر من عام 2020 عن نيته الانضمام إلى هذه الاتفاقيات، لكنه امتنع عن ذلك بعد وقوع انقلاب عسكري تسبب بتوقف الاتصالات العلنية بين البلدين.