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الخميس 2 شباط 2023 ساعة 15:38

التحقيقات الأوّلية تُظهر ضلوع الكيان الصهيوني في اعتداء أصفهان

التحقيقات الأوّلية تُظهر ضلوع الكيان الصهيوني في اعتداء أصفهان
وأشار السفير الإيراني في هذه الرسالة إلى تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني ، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” بتاريخ 31 كانون الثاني (يناير)، والذي اعترف فيها بتورط كيانه في أعمال تخريبية وإرهابية في إيران ، قائلاً إنه “تم التأكيد على أن هذا الكيان يجب أن يحاسب على جميع الأعمال الإجرامية والإرهابية المرتكبة ضد إيران وان يواجه عواقبها دون استثناء”.

وتم التأكيد في الرسالة على أن “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يفي بمسؤوليته على أساس الميثاق ويدين تصريحات المسؤولين الصهاينة الداعية للحرب ويطلب من هذا الكيان الامتثال للقوانين الدولية وانهاء برامجه الخطيرة وأنشطته التخريبية في المنطقة”.

وجاء بالرسالة أيضاً، أن “جمهورية إيران الإسلامية تحتفظ لنفسها بحقها المشروع والمبدئي على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أمنها القومي والرد بحزم على أي تهديد أو عمل خاطئ من قبل الكيان الصهيوني، في المكان والزمان الذي تراه ضروريا”.

وشرح سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، الموقف المبدئي لإيران فيما يتعلق بالنزاع الحالي في أوكرانيا ، و”التزام الحياد النشط واحترام سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها”، مقدماً احتجاجه على “التصريح الاستفزازي وغير المبرر لمسؤول أوكراني رفيع المستوى بشأن الهجوم الإرهابي على المجمع الصناعي التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان وترحيبه باستخدام القوة ضد البنية التحتية الحيوية لإيران”، مشيراً إلى أن “هذه التصريحات والتصرفات غير مسؤولة وتعتبر انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة”، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى إدانتها.
رقم : 1039175
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