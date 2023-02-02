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الخميس 2 شباط 2023 ساعة 15:45

أتراك يتطوعون للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا

أتراك يتطوعون للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا
وأفادت مصادر صحفية أن ثلاثة أشخاص من تركيا انضموا إلى صفوف كتيبة المتطوعين، والتي يتم تشكيلها في منطقة زابوروجيه.

وقال أحد المتطوعين الأتراك: “لقد جئت من تركيا لدعم إخواننا الروس. مثل أولئك الذين أتيت معهم، أصدقائي، نحن ضد النازيين، نعرف ما يحدث هنا. نحن نعلم أن روسيا لا تقاتل ضد أوكرانيا، بل ضد النازيين الذين يحكمون أوكرانيا”.

وأشار المتطوع إلى أن تركيا وروسيا “تربطهما علاقات جيدة”، وفي رأيه، فإن أنقرة “ستتعامل بشكل جيد مع مثل هذا القرار”، مضيفاً “نعلم أن الأوكرانيين أو القوات الأوكرانية هم من يقفون ضدنا، روسيا ستنتصر في هذه الحرب”.
رقم : 1039176
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