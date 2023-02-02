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الخميس 2 شباط 2023 ساعة 17:56

الاحتلال يهدم منزلًا وسدًّا ويجرف مساحات زراعية كبيرة بالنقب

الاحتلال يهدم منزلًا وسدًّا ويجرف مساحات زراعية كبيرة بالنقب
واقتحمت آليات التجريف بحماية قوات معززة من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة التابعة لها الخميس، قرية أم بطين وهدمت منزلاً لأحد أبناء عائلة أبو كف.

كما حرثت وجرّفت الأليات مساحات من الأراضي، واقتلعت الأشجار التي غرسها عدد من المواطنين العرب في النقب.

كما نفذت سلطات الاحتلال أعمال تجريف للأرض واقتلاع أشجار لعائلة الهزيّل في قرية الظحية، شمال مدينة رهط، بحماية قوات معززة من وحدة "يوآف" التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب"، والمسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل بالنقب.

كما هدمت آليات الاحتلال سدًّا يمنع تدفق مياه الأمطار إلى منازل السكان في الظحية، لعائلة الهزيل التي تسكن في الظحية، وتشتهر المنطقة بخصوبة الأرض والزراعة.
مصدر : وكالات
رقم : 1039195
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