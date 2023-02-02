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الخميس 2 شباط 2023 ساعة 19:38

"بلاسخارت" تشيد بجهود الحكومة العراقية بمكافحة الفساد

"بلاسخارت" تشيد بجهود الحكومة العراقية بمكافحة الفساد
وأوضحت بلاسخارت خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن، أن "الحكومة العراقية تحتاج إلى الدعم السياسي للمضي قدماً وتحقيق تطلعات المواطنين وأكدت التزامها بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات، وهي جهود تستحق الإشادة".

وأضافت "أشجع الحكومة العراقية على المثابرة في مكافحة الفساد"، لافتة إلى، أن" الحكومة تبذل المزيد من الجهود من أجل استعادة الأموال المهربة".

وتابعت، أن" الحكومة أكدت التزامها بتسوية المسائل العالقة مع حكومة كردستان العراق، ونتطلع لاتفاق مستدام بين بغداد وأربيل وتضمينه بموازنة 2023"، مشددة على أهمية إقرار الموازنة الاتحادية على وجه السرعة.

وأكدت على ضرورة إيلاء الأولوية للتنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط وحده، بما في ذلك تطوير قطاع خاص له القدرة على خلق فرص عمل.

وأشارت إلى، أن "الحكومة العراقية تنفذ سياسة انفتاح وتوازن ناجحة في علاقاتها الخارجية وخاصة الإقليمية واحترام مبادئ السيادة".
مصدر : وكالات
رقم : 1039204
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