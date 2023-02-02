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الخميس 2 شباط 2023 ساعة 20:54

شهيد وجريح بانفجار جسم من مخلفات العدوان في الحديدة

شهيد وجريح بانفجار جسم من مخلفات العدوان في الحديدة
وذكر المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام أن مواطنا استشهد وأصيب آخر نتيجة انفجار جسم من مخلفات العدوان في مديرية الحالي.

وأشار إلى أن المديرية لا تزال ملوثة بأعداد كبيرة من الألغام والقنابل العنقودية التي خلفها العدوان.

وأدان المركز استمرار تحالف العدوان في منع دخول أجهزة الكشف عن الألغام في مخالفة صريحة من المبادئ والقوانين الدولية.

يذكر أن مركز التعامل مع الألغام سجّل خلال الفترة الماضية سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، جراء تعنت دول العدوان وعدم سماحها بإدخال أجهزة نزع الألغام لتطهير القنابل العنقودية والألغام في اليمن، في ظل صمت أممي.
مصدر : وكالات
رقم : 1039216
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