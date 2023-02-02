الصفحة الرئيسية
0
الخميس 2 شباط 2023 ساعة 21:00

السودان: المضي قدماً في التطبيع مع "إسرائيل"

السودان: المضي قدماً في التطبيع مع "إسرائيل"
وقالت إننا "بحثنا معها تطوير العلاقات في المجالات المختلفة"، و"دعوناها لتحقيق السلام مع الشعب الفلسطيني" على حد قولها.

وأعلن مجلس السيادة السوداني أن رئيسه عبد الفتاح البرهان التقى وزير خارجية الكيان الإسرائيلي إيلي كوهين في الخرطوم والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

إوأضاف أن اللقاء تطرق مع كوهين الذي وصل البلاد اليوم في زيارة رسمية استغرقت يوما واحدا، لما اعتبره "سبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل" و"تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب" في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية.

وتعليقا على اللقاء قال الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين الوليد علي: ان البرهان هو رئيس مجلس انقلابي وليس سيادي، لافتا الى انه رئيس مجلس استبدادي لجأ الى اطراف خارجية لدعم استبداده.

واضاف علي: نظام البرهان غير مقبول بين السودانيين وللعلم فإن نظامه يترنح.
مصدر : وكالات
رقم : 1039220
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئیسي:التحليل الدقيق لقائد الثورة كان فعالاً للغاية في إحباط مؤامرات العدو
رئیسي:التحليل الدقيق لقائد الثورة كان فعالاً للغاية في إحباط مؤامرات العدو
اللواء سلامي: المسلمون سيعاقبون من أساء للقرآن الكريم
اللواء سلامي: المسلمون سيعاقبون من أساء للقرآن الكريم
2 شباط 2023
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة حجة الإسلام غلام رضا أسدي
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة حجة الإسلام غلام رضا أسدي
2 شباط 2023
المعارضة البحرينية تتبرأ من نظامها وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم
المعارضة البحرينية تتبرأ من نظامها وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم
2 شباط 2023
مخاوف كيان الاحتلال من الزوال
مخاوف كيان الاحتلال من الزوال
2 شباط 2023
لمحة عامة عن جولات المفاوضات الخمس بين إيران والسعودية
لمحة عامة عن جولات المفاوضات الخمس بين إيران والسعودية
2 شباط 2023
سلاح بريطانيا يقتل اليمنيين.. الدور البريطاني لم يعد خفياً
سلاح بريطانيا يقتل اليمنيين.. الدور البريطاني لم يعد خفياً
2 شباط 2023
الرئيس الايراني: ما يتسبب بمعاناة المواطنين يؤذينا أيضا
الرئيس الايراني: ما يتسبب بمعاناة المواطنين يؤذينا أيضا
1 شباط 2023
ثناء عربيّ على عملية القدس وإدانات لمواقف الخنوع
ثناء عربيّ على عملية القدس وإدانات لمواقف الخنوع
1 شباط 2023
الجزائر.. تدعو للوقوف صفًا واحدًا بوجه الكيان الصهيوني
الجزائر.. تدعو للوقوف صفًا واحدًا بوجه الكيان الصهيوني
1 شباط 2023
حماس وتحذيرها الشديد عقب اعتداءات الضفة الغربية
حماس وتحذيرها الشديد عقب اعتداءات الضفة الغربية
1 شباط 2023
الإمارات تتغنى بنشيد "إسرائيل".. ماذا عن دماء الإبرياء؟
الإمارات تتغنى بنشيد "إسرائيل".. ماذا عن دماء الإبرياء؟
1 شباط 2023
قائد الثورة يزور مرقد الامام الخميني (رض) وقبور الشهداء
قائد الثورة يزور مرقد الامام الخميني (رض) وقبور الشهداء
31 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المعارضة البحرينية تتبرأ من نظامها وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم
مخاوف كيان الاحتلال من الزوال
لمحة عامة عن جولات المفاوضات الخمس بين إيران والسعودية
سلاح بريطانيا يقتل اليمنيين.. الدور البريطاني لم يعد خفياً