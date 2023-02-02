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الخميس 2 شباط 2023 ساعة 22:01

أمريكا تسعى لتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى

أمريكا تسعى لتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى
وقالت نولاند لقناة "الجزيرة" الفضائية: "نحن نعمل على تلبية احتياجات الأوكرانيين، بما فيها تقديم صواريخ بعيدة المدى لهم"، مشيرة إلى أنه "من المهم للأوكرانيين أن يسيطروا على مجالهم الجوي من أجل حماية أراضيهم."

ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لسلطات كييف في 3 فبراير، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأربعاء.

وفقا للصحيفة، لأول مرة، سيتم إدراج الصواريخ بعيدة المدى، التي يبلغ مداها الأقصى حوالي 150 كم، في قائمة الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا.

وتشير الصحيفة إلى أن هذه الصواريخ، التي تزن حوالي 113 كغم، مزودة بمحرك صاروخي ويمكن إطلاقها أيضا من منصات صواريخ "هيمارس".

وفي وقت سابق يوم الخميس، دعا البرلمان الأوروبي إلى دراسة إمكانية تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة غربية وصواريخ بعيدة المدى.
رقم : 1039227
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