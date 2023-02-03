أمير عبداللهيان: الشعب الايراني وقف امام الاطماع الاميركية دوما

وقال أمير عبداللهيان في لقاء مع رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا مساء الخميس: نحن في هذه الأيام نحتفل بانتصار الثورة الإسلامية في إيران، ولا ننسى أن هذه الثورة حدثت في نفس وقت ثورتكم ، ونحن دائما نفخر بأن نيكاراغوا تقاوم وتكافح الامبريالية على الدوام.



وتابع: إن الشعب الايراني وقف دائمًا امام اطماع اميركا خلال السنوات الماضية وأحرز تقدمًا كبيرًا.



واشار الى توقيع البلدين وثيقة التعاون السياسي المشترك خلال اجتماعه بنظيره النيكاراغوي يوم الاربعاء، معتبرا القضايا التي طرحها الرئيس اورتيغا خلال اللقاء بانها مهمة ومتنوعة.



وقال وزير الخارجية: إن اجراءات الحظر الأمريكية خلقت مشاكل كبيرة لإيران ، لكن الاعتماد على القدرات المحلية في مختلف المجالات العلمية جعلنا من الدول المتطورة والمتقدمة وكان لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية والدور النشط للمرأة والشباب في إيران دور فعال ومهم للغاية.



وأضاف أمير عبداللهيان: نحن نعتبر تطور وتقدم نيكاراغوا بمثابة تنمية للمنطقة، وأمن طاقتكم يحظى باهتمامنا الجاد.



وصرح بان ترامب حاول جاهداً حظر صادرات النفط الإيرانية وخفضها إلى الصفر بحسب زعمه، لكننا في إيران سعينا لاجهاض العقوبات.



وقال: أن الجانب الأمريكي يواصل التفاوض مع إيران ، ومن بين أمور أخرى، لديه الكثير من التاكيد على الحوار مع إيران ، وقد ذكرتم ما هي أهداف أمريكا من وراء التفاوض مع الحكومات المستقلة. في الثقافة الإيرانية والإسلامية ، لم نهرب أبدًا من ثقافة التفاوض واتبعنا المصالح الوطنية للبلاد في المفاوضات.



واكد أمير عبداللهيان ان إيران ليس لديها أي قيود على تطوير العلاقات مع الدول الصديقة واضاف: يتخذ شعب وحكومة إيران خطوات حازمة نحو استقلال البلاد وتنميتها.



واوضح بان التخطيط يجري للترتيب لجولة يقوم رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى اميركا اللاتينية خاصة نيكاراغوا، مقدما دعوة آية الله رئيسي لرئيس نيكاراغوا لزيارة طهران.