الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 3 شباط 2023 ساعة 07:41

أمير عبداللهيان: الشعب الايراني وقف امام الاطماع الاميركية دوما

أمير عبداللهيان: الشعب الايراني وقف امام الاطماع الاميركية دوما
وقال أمير عبداللهيان في لقاء مع رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا مساء الخميس: نحن في هذه الأيام نحتفل بانتصار الثورة الإسلامية في إيران، ولا ننسى أن هذه الثورة حدثت في نفس وقت ثورتكم ، ونحن دائما نفخر بأن نيكاراغوا تقاوم وتكافح الامبريالية على الدوام.

وتابع: إن الشعب الايراني وقف دائمًا امام اطماع اميركا خلال السنوات الماضية وأحرز تقدمًا كبيرًا.

واشار الى توقيع البلدين وثيقة التعاون السياسي المشترك خلال اجتماعه بنظيره النيكاراغوي يوم الاربعاء، معتبرا القضايا التي طرحها الرئيس اورتيغا خلال اللقاء بانها مهمة ومتنوعة.

وقال وزير الخارجية: إن اجراءات الحظر الأمريكية خلقت مشاكل كبيرة لإيران ، لكن الاعتماد على القدرات المحلية في مختلف المجالات العلمية جعلنا من الدول المتطورة والمتقدمة وكان لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية والدور النشط للمرأة والشباب في إيران دور فعال ومهم للغاية.

وأضاف أمير عبداللهيان: نحن نعتبر تطور وتقدم نيكاراغوا بمثابة تنمية للمنطقة، وأمن طاقتكم يحظى باهتمامنا الجاد.

وصرح بان ترامب حاول جاهداً حظر صادرات النفط الإيرانية وخفضها إلى الصفر بحسب زعمه، لكننا في إيران سعينا لاجهاض العقوبات.

وقال: أن الجانب الأمريكي يواصل التفاوض مع إيران ، ومن بين أمور أخرى، لديه الكثير من التاكيد على الحوار مع إيران ، وقد ذكرتم ما هي أهداف أمريكا من وراء التفاوض مع الحكومات المستقلة. في الثقافة الإيرانية والإسلامية ، لم نهرب أبدًا من ثقافة التفاوض واتبعنا المصالح الوطنية للبلاد في المفاوضات.

واكد أمير عبداللهيان ان إيران ليس لديها أي قيود على تطوير العلاقات مع الدول الصديقة واضاف: يتخذ شعب وحكومة إيران خطوات حازمة نحو استقلال البلاد وتنميتها.

واوضح بان التخطيط يجري للترتيب لجولة يقوم رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى اميركا اللاتينية خاصة نيكاراغوا، مقدما دعوة آية الله رئيسي لرئيس نيكاراغوا لزيارة طهران.
مصدر : وكالات
رقم : 1039278
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السجناء البحرينيون.. معاناة طويلة الأمد على المستوى النفسي والروحي بسبب التعذيب
السجناء البحرينيون.. معاناة طويلة الأمد على المستوى النفسي والروحي بسبب التعذيب
القطيف شوكة في حلق ابن سلمان.. قمع وتهجير ومضايقات وصمودهم يقتل الجلاد
القطيف شوكة في حلق ابن سلمان.. قمع وتهجير ومضايقات وصمودهم يقتل الجلاد
3 شباط 2023
الرئيسة الجديدة لغرفة العمليات الأمريكية في بيروت... هل ستتغير خطط واشنطن بلبنان؟
الرئيسة الجديدة لغرفة العمليات الأمريكية في بيروت... هل ستتغير خطط واشنطن بلبنان؟
3 شباط 2023
سياسة الإمارات القذرة في سقطرى
سياسة الإمارات القذرة في سقطرى
3 شباط 2023
أمير عبداللهيان: الشعب الايراني وقف امام الاطماع الاميركية دوما
أمير عبداللهيان: الشعب الايراني وقف امام الاطماع الاميركية دوما
3 شباط 2023
الحكومة الايرانية تصدر تقريرا حول ادائها منذ بدء مهامها قبل 17 شهرا
الحكومة الايرانية تصدر تقريرا حول ادائها منذ بدء مهامها قبل 17 شهرا
3 شباط 2023
رئیسي:التحليل الدقيق لقائد الثورة كان فعالاً للغاية في إحباط مؤامرات العدو
رئیسي:التحليل الدقيق لقائد الثورة كان فعالاً للغاية في إحباط مؤامرات العدو
2 شباط 2023
اللواء سلامي: المسلمون سيعاقبون من أساء للقرآن الكريم
اللواء سلامي: المسلمون سيعاقبون من أساء للقرآن الكريم
2 شباط 2023
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة حجة الإسلام غلام رضا أسدي
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة حجة الإسلام غلام رضا أسدي
2 شباط 2023
المعارضة البحرينية تتبرأ من نظامها وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم
المعارضة البحرينية تتبرأ من نظامها وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم
2 شباط 2023
مخاوف كيان الاحتلال من الزوال
مخاوف كيان الاحتلال من الزوال
2 شباط 2023
لمحة عامة عن جولات المفاوضات الخمس بين إيران والسعودية
لمحة عامة عن جولات المفاوضات الخمس بين إيران والسعودية
2 شباط 2023
سلاح بريطانيا يقتل اليمنيين.. الدور البريطاني لم يعد خفياً
سلاح بريطانيا يقتل اليمنيين.. الدور البريطاني لم يعد خفياً
2 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السجناء البحرينيون.. معاناة طويلة الأمد على المستوى النفسي والروحي بسبب التعذيب
القطيف شوكة في حلق ابن سلمان.. قمع وتهجير ومضايقات وصمودهم يقتل الجلاد
الرئيسة الجديدة لغرفة العمليات الأمريكية في بيروت... هل ستتغير خطط واشنطن بلبنان؟
سياسة الإمارات القذرة في سقطرى