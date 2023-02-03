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الجمعة 3 شباط 2023 ساعة 12:01

البنتاغون يتعقب منطاد تجسس صيني دخل اجواء اميركا

البنتاغون يتعقب منطاد تجسس صيني دخل اجواء اميركا
وقال مسؤول اميركي ان المنطاد حلق فوق ولاية مونتانا شمال غرب الولايات المتحدة حيث توجد قاعدة جوية عسكرية وصواريخ إستراتيجية فيما اكد انه تم اخطار بكين بمدى خطورة الموقف.

وحسب "رويترز"، تصدر الحدث الاعلام الاميركي وعقد على اثره وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أثناء زيارة إلى الفلبين اجتماعا لكبار مسؤولي البنتاغون كما رفعت حالة التأهب في البلاد.

المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر قال في تصريح صحفي ان بلاده اكتشفت وتتابع بالون مراقبة يحلق على ارتفاع شاهق فوق الولايات المتحدة، وأضاف ان البالون يتحرك حاليا على ارتفاع أعلى بكثير من حركة الملاحة الجوية التجارية ولا يمثل تهديدا عسكريا أو ماديا للناس على الأرض.

مسؤول أمريكي رفيع ذكر أن الرئيس جو بايدن استفسر عن خيارات عسكرية لإسقاط المنطاد بمجرد إطلاعه على الأمر لكن وزير الدفاع اوصى بعدم اتخاذ إجراء عسكري بسبب الخطر المحتمل لحطام المنطاد في حال تم إسقاطه في مناطق مأهولة.

وفيما اشار المسؤول الى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد منطاد تجسس أجنبي فوق الأراضي الأمريكية قال أن مسار المنطاد يمر عبر عدد من المواقع الحساسة في اشارة الى قاعدة مالمستروم الجوية الموجودة في مونتانا والتي تضم 150 مستودعا للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وتحدث المسؤولون الاميركيون انه تم اخطار بكين بمدى خطورة الموقف على نحو عاجل وسط الحديث عن استدعاء القائم بالأعمال الصيني في واشنطن.

وبينما قلل البعض من خطورة الحدث الذي ياتي قبيل زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين قال كبير الجمهوريين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ ماركو روبيو إن بالون التجسس مقلق ولكنه ليس مفاجئا.

وأضاف على تويتر ان مستوى التجسس الموجه من بكين لبلده نما نموا كبيرا وبشكل أكثر حدة ووقاحة على مدى السنوات الخمس الماضية.
مصدر : وكالات
رقم : 1039310
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