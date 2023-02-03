تركيا تعلن عن محادثات عسكرية مع روسيا وسوريا

ونقلت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" عن الوزير قوله: "ستجري وفودنا محادثات على مستوى تقني في الأيام المقبلة، نبذل جهودا لتحقيق نتيجة".



وأعلن أكار، في 4 كانون الثاني، أن المحادثات الثلاثية بين وزارات دفاع تركيا وروسيا وسوريا ستستمر، حيث تأمل أنقرة في استمرار "معقول" للعملية.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات وزير الدفاع خلوصي أكار، الذي قال: "موقفنا في الاجتماع في موسكو هو الدفاع عن بلدنا وشعبنا. لقد عبرنا عن تصميمنا لمحاورينا، وإنه غير وارد بالنسبة لنا فعل أي شيء ضد إخواننا السوريين، سواء في تركيا أو في سوريا".



وأضاف أكار: "يجب ألا تعتمد على أخبار غير واقعية وتقبل المواقف الأخرى.. مفاوضاتنا ستستمر، نأمل أن تستمر العملية بطريقة معقولة ومنطقية".



وبحسب قوله، فإن الدوريات المشتركة بين تركيا وروسيا قد يتم تطويرها شمالي سوريا دون أن يحدد تفاصيل.