الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 3 شباط 2023 ساعة 12:14

السودان.. المؤتمر الشعبي يرفض التطبيع مع الاحتلال ‘‘الاسرائيلي‘‘

السودان.. المؤتمر الشعبي يرفض التطبيع مع الاحتلال ‘‘الاسرائيلي‘‘
وفي بيان له، قال المؤتمر الشعبي في السودان: تداولت وسائل الإعلام أخبارا عن محاولات واتجاهات لبعض أركان الحكم الانتقالي للتطبيع باسم السودان مع العدو الصهيوني..تأتي هذه المحاولة بعد أن فشلت محاولات سابقة قادها بعض قادة مجلس السيادة الانتقالي لتزوير إرادة الشعب السوداني والقفز على مواقفه الثابتة والرائدة دعما للشعب الفلسطيني البطل وحقوقه المشروعة, حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وأضاف البيان: يجدد المؤتمر الشعبي موقفه الراسخ دعما للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني، ويؤكد كذلك موقفه من أن الحكومة الانتقالية الراهنة بمختلف مؤسساتها لايحق لها إتخاذ أي موقف في القضايا الأساسية والمصيرية، ولا تملك أي تفويض لاتخاذ مواقف باسم السودان وشعبه، فهي نظام انتقال مهمته فقط تيسير نقل السلطة لحكومة شرعية ينتخبها الشعب السوداني وفق إرادته الحرة المستقلة.

وأردف: يؤكد المؤتمر الشعبي أن الغرض من مثل هذه المحاولة اليائسة والمحمومة أن يظل السودان تحت حكم العسكر بدعم من العدو الصهيوني وأعوانه، وذلك ما يناقض الدعوات والترتيبات الرسمية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإقامة حكم الشعب وفق الانتخابات، ويؤكد المؤتمر الشعبي أن هذه المحاولات لن يكتب لها النجاح مهما تكاثرت وبذلت لها وعود الترغيب والترهيب.

ودعا المؤتمر الشعبي قوى المجتمع السوداني الصامدة ومختلف القوى والمكونات السياسية للاصطفاف ضد أي محاولات لتزوير إرادة الشعب السوداني وتجاوز خياراته.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية السودانية أنه تم الاتفاق على المضي قدما في سبيل تطبيع العلاقات مع الكيان، خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والوفد المرافق له للسودان.
مصدر : وكالات
رقم : 1039315
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السجناء البحرينيون.. معاناة طويلة الأمد على المستوى النفسي والروحي بسبب التعذيب
السجناء البحرينيون.. معاناة طويلة الأمد على المستوى النفسي والروحي بسبب التعذيب
القطيف شوكة في حلق ابن سلمان.. قمع وتهجير ومضايقات وصمودهم يقتل الجلاد
القطيف شوكة في حلق ابن سلمان.. قمع وتهجير ومضايقات وصمودهم يقتل الجلاد
3 شباط 2023
الرئيسة الجديدة لغرفة العمليات الأمريكية في بيروت... هل ستتغير خطط واشنطن بلبنان؟
الرئيسة الجديدة لغرفة العمليات الأمريكية في بيروت... هل ستتغير خطط واشنطن بلبنان؟
3 شباط 2023
سياسة الإمارات القذرة في سقطرى
سياسة الإمارات القذرة في سقطرى
3 شباط 2023
أمير عبداللهيان: الشعب الايراني وقف امام الاطماع الاميركية دوما
أمير عبداللهيان: الشعب الايراني وقف امام الاطماع الاميركية دوما
3 شباط 2023
الحكومة الايرانية تصدر تقريرا حول ادائها منذ بدء مهامها قبل 17 شهرا
الحكومة الايرانية تصدر تقريرا حول ادائها منذ بدء مهامها قبل 17 شهرا
3 شباط 2023
رئیسي:التحليل الدقيق لقائد الثورة كان فعالاً للغاية في إحباط مؤامرات العدو
رئیسي:التحليل الدقيق لقائد الثورة كان فعالاً للغاية في إحباط مؤامرات العدو
2 شباط 2023
اللواء سلامي: المسلمون سيعاقبون من أساء للقرآن الكريم
اللواء سلامي: المسلمون سيعاقبون من أساء للقرآن الكريم
2 شباط 2023
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة حجة الإسلام غلام رضا أسدي
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة حجة الإسلام غلام رضا أسدي
2 شباط 2023
المعارضة البحرينية تتبرأ من نظامها وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم
المعارضة البحرينية تتبرأ من نظامها وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم
2 شباط 2023
مخاوف كيان الاحتلال من الزوال
مخاوف كيان الاحتلال من الزوال
2 شباط 2023
لمحة عامة عن جولات المفاوضات الخمس بين إيران والسعودية
لمحة عامة عن جولات المفاوضات الخمس بين إيران والسعودية
2 شباط 2023
سلاح بريطانيا يقتل اليمنيين.. الدور البريطاني لم يعد خفياً
سلاح بريطانيا يقتل اليمنيين.. الدور البريطاني لم يعد خفياً
2 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السجناء البحرينيون.. معاناة طويلة الأمد على المستوى النفسي والروحي بسبب التعذيب
القطيف شوكة في حلق ابن سلمان.. قمع وتهجير ومضايقات وصمودهم يقتل الجلاد
الرئيسة الجديدة لغرفة العمليات الأمريكية في بيروت... هل ستتغير خطط واشنطن بلبنان؟
سياسة الإمارات القذرة في سقطرى