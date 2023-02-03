دعوات أممية لانهاء الجمود السياسي في ليبيا

وبين باتيلي أن اللقاء جاء في إطار مشاورات المبعوث الأممي المستمرة مع جميع الفرقاء الليبيين لإيجاد مخرج من حالة الجمود السياسي في ليبيا.



أشاد باتيلي بجهود رئيس المجلس الرئاسي الذي أظهر التزامه الوطني بالاستجابة لنداء الشعب الليبي لإقامة مؤسسات شرعية، وإرساء دعائم الاستقرار والسلام والحكم الرشيد.



وجدد باتيلي دعوته لكل الأطراف للانخراط بجدية في مسار الحل الوطني وأشار إلى أنه أطلع المنفي على مشاوراته مع المسؤولين في الجزائر وبرازافيل والرباط كما أن المنفي عرض نتائج مشاوراته مع الفاعلين السياسيين.



من جانبه بين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء بحث أفكار جادة لإنجاز الانتخابات في وقت قريب وأهمية المسارات المعززة للاستقرار والداعمة للانتخابات وعلى رأسها المصالحة الوطنية.