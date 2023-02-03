6 عمليات إطلاق نار للمقاومة وتفجير عبوات في الضفة

وقتل مستوطن متأثراً بجراح أصيب بها بعملية العاد في مايو 2022، إلى جانب إصابة مستوطن آخر اليوم الجمعة، فيما اندلعت مواجهات مع الاحتلال في جبل المكبر.، وفي دوما والمنطقة الشرقية بنابلس، وفي مخيم عقبة جبر، ومخيم عين السلطان في أريحا.



وأطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال عند حاجز الجلمة في جنين، وفي جبل جرزيم، وحاجز بيت فوريك ومستوطنة شافي شمرون، والمنطقة الشرقية في نابلس، ومستوطنة كريات أربع في الخليل.



وفي رام الله، فجر مقاومون عبوات ناسفة في مستوطنة دوليف، وتصدوا للمستوطنين في كفر عين وحرقوا مركباتهم.