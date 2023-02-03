الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 3 شباط 2023 ساعة 14:16

حزب الله: أميركا لا تعنيها مصلحة اللبنانيين

حزب الله: أميركا لا تعنيها مصلحة اللبنانيين
وخلال خطبة الجمعة، اعتير الشيخ دعموش أنَّه إذا كان البعض يُراهن على الخارج ليأتي بالحل المناسب، فطالما أنّ أميركا هي جزء من ماكينة الخارج ولقاءاته حول لبنان، فلن يكون الحل لمصلحة اللبنانيين، ولا أن يكون في لبنان رئيس قوي وشجاع ووطني.

وشدد على أنَّ الأزمة المعيشية اليوم هي الهاجس الأكبر لدى اللبنانيين، حيث إنَّ ارتفاع الدولار وغلاء الأسعار وإقفال المدارس الرسمية وارتفاع كلفة الطبابة والاستشفاء والدواء باتت تضغط على المواطنين بشكل غير مسبوق وتزيد من معاناتهم.

وقال أنَّ الأزمة في تصاعد مستمر مع غياب الحلول واستمرار الحصار الأميركي على البلد، وليس في الأفق بوادر للحل، لأنّ الحل يبدأ بتوافق القوى السياسية، والتوافق حتى الآن مفقود بينها، والحراك السياسي الداخلي لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة ما لم يكن هناك إرادة جديّة لدى الجميع للتفاهم والتوافق والخروج من المأزق.

وختم الشيخ دعموش بالقول: إذا كان الأميركي يعتقد أنَّ بإمكانه بزيادة الضغوط وأخذ البلد للفوضى أن يفرض إرادته على اللبنانيين في الموضوع الرئاسي أو في غيره فهو مخطئ، فصحيح أنَّ الأميركي يحاصر لبنان ويفرض عقوبات ويمنع المساعدات ويضع الفيتوات وبإمكانه تحريك أدوات الفتنة في البلد، لكنه لا يستطيع أن يفرض إرادته على لبنان وأن يفعل فيه ما يشاء.
رقم : 1039336
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السجناء البحرينيون.. معاناة طويلة الأمد على المستوى النفسي والروحي بسبب التعذيب
السجناء البحرينيون.. معاناة طويلة الأمد على المستوى النفسي والروحي بسبب التعذيب
القطيف شوكة في حلق ابن سلمان.. قمع وتهجير ومضايقات وصمودهم يقتل الجلاد
القطيف شوكة في حلق ابن سلمان.. قمع وتهجير ومضايقات وصمودهم يقتل الجلاد
3 شباط 2023
الرئيسة الجديدة لغرفة العمليات الأمريكية في بيروت... هل ستتغير خطط واشنطن بلبنان؟
الرئيسة الجديدة لغرفة العمليات الأمريكية في بيروت... هل ستتغير خطط واشنطن بلبنان؟
3 شباط 2023
سياسة الإمارات القذرة في سقطرى
سياسة الإمارات القذرة في سقطرى
3 شباط 2023
أمير عبداللهيان: الشعب الايراني وقف امام الاطماع الاميركية دوما
أمير عبداللهيان: الشعب الايراني وقف امام الاطماع الاميركية دوما
3 شباط 2023
الحكومة الايرانية تصدر تقريرا حول ادائها منذ بدء مهامها قبل 17 شهرا
الحكومة الايرانية تصدر تقريرا حول ادائها منذ بدء مهامها قبل 17 شهرا
3 شباط 2023
رئیسي:التحليل الدقيق لقائد الثورة كان فعالاً للغاية في إحباط مؤامرات العدو
رئیسي:التحليل الدقيق لقائد الثورة كان فعالاً للغاية في إحباط مؤامرات العدو
2 شباط 2023
اللواء سلامي: المسلمون سيعاقبون من أساء للقرآن الكريم
اللواء سلامي: المسلمون سيعاقبون من أساء للقرآن الكريم
2 شباط 2023
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة حجة الإسلام غلام رضا أسدي
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة حجة الإسلام غلام رضا أسدي
2 شباط 2023
المعارضة البحرينية تتبرأ من نظامها وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم
المعارضة البحرينية تتبرأ من نظامها وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم
2 شباط 2023
مخاوف كيان الاحتلال من الزوال
مخاوف كيان الاحتلال من الزوال
2 شباط 2023
لمحة عامة عن جولات المفاوضات الخمس بين إيران والسعودية
لمحة عامة عن جولات المفاوضات الخمس بين إيران والسعودية
2 شباط 2023
سلاح بريطانيا يقتل اليمنيين.. الدور البريطاني لم يعد خفياً
سلاح بريطانيا يقتل اليمنيين.. الدور البريطاني لم يعد خفياً
2 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السجناء البحرينيون.. معاناة طويلة الأمد على المستوى النفسي والروحي بسبب التعذيب
القطيف شوكة في حلق ابن سلمان.. قمع وتهجير ومضايقات وصمودهم يقتل الجلاد
الرئيسة الجديدة لغرفة العمليات الأمريكية في بيروت... هل ستتغير خطط واشنطن بلبنان؟
سياسة الإمارات القذرة في سقطرى