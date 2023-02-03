الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 3 شباط 2023 ساعة 14:18

الخارجية السودانية: اتفقنا على المضي قُدما في 'التطبيع' مع الاحتلال

الخارجية السودانية: اتفقنا على المضي قُدما في
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إنّه خلال هذه الزيارة التي "استمرت لبضع ساعات"، وهي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى الخرطوم، تمّ الاتفاق على المضيّ قدماً في سبيل تطبيع علاقات بين السودان وكيان الاحتلال.

وكان مجلس السيادة السوداني قد اعلن الخميس أن رئيسه عبد الفتاح البرهان التقى وزير خارجية الكيان الإسرائيلي إيلي كوهين في الخرطوم والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

من جهة اخرى، أكد تجمع المهنيين السودانيين رفضه عملية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي عقب لقاء جمع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي إيلي كوهين في الخرطوم.

وقال التجمع إن البرهان لجأ الى اطراف خارجية لدعم استبداده.

من جانبه قال حزب المؤتمر الشعبي السوداني إن محاولات التطبيع تناقض الدعوات والترتيبات الرسمية لتحقيق الانتقال الديمقراطي، وإقامة حكم الشعب، مؤكدا أن تلك المحاولات لن يكتب لها النجاح.

وأعلنت القوى الشعبية أن صفقة التطبيع تنفصل تماما عن قيم الشعبِ السوداني.
مصدر : وكالات
رقم : 1039338
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السجناء البحرينيون.. معاناة طويلة الأمد على المستوى النفسي والروحي بسبب التعذيب
السجناء البحرينيون.. معاناة طويلة الأمد على المستوى النفسي والروحي بسبب التعذيب
القطيف شوكة في حلق ابن سلمان.. قمع وتهجير ومضايقات وصمودهم يقتل الجلاد
القطيف شوكة في حلق ابن سلمان.. قمع وتهجير ومضايقات وصمودهم يقتل الجلاد
3 شباط 2023
الرئيسة الجديدة لغرفة العمليات الأمريكية في بيروت... هل ستتغير خطط واشنطن بلبنان؟
الرئيسة الجديدة لغرفة العمليات الأمريكية في بيروت... هل ستتغير خطط واشنطن بلبنان؟
3 شباط 2023
سياسة الإمارات القذرة في سقطرى
سياسة الإمارات القذرة في سقطرى
3 شباط 2023
أمير عبداللهيان: الشعب الايراني وقف امام الاطماع الاميركية دوما
أمير عبداللهيان: الشعب الايراني وقف امام الاطماع الاميركية دوما
3 شباط 2023
الحكومة الايرانية تصدر تقريرا حول ادائها منذ بدء مهامها قبل 17 شهرا
الحكومة الايرانية تصدر تقريرا حول ادائها منذ بدء مهامها قبل 17 شهرا
3 شباط 2023
رئیسي:التحليل الدقيق لقائد الثورة كان فعالاً للغاية في إحباط مؤامرات العدو
رئیسي:التحليل الدقيق لقائد الثورة كان فعالاً للغاية في إحباط مؤامرات العدو
2 شباط 2023
اللواء سلامي: المسلمون سيعاقبون من أساء للقرآن الكريم
اللواء سلامي: المسلمون سيعاقبون من أساء للقرآن الكريم
2 شباط 2023
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة حجة الإسلام غلام رضا أسدي
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة حجة الإسلام غلام رضا أسدي
2 شباط 2023
المعارضة البحرينية تتبرأ من نظامها وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم
المعارضة البحرينية تتبرأ من نظامها وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم
2 شباط 2023
مخاوف كيان الاحتلال من الزوال
مخاوف كيان الاحتلال من الزوال
2 شباط 2023
لمحة عامة عن جولات المفاوضات الخمس بين إيران والسعودية
لمحة عامة عن جولات المفاوضات الخمس بين إيران والسعودية
2 شباط 2023
سلاح بريطانيا يقتل اليمنيين.. الدور البريطاني لم يعد خفياً
سلاح بريطانيا يقتل اليمنيين.. الدور البريطاني لم يعد خفياً
2 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السجناء البحرينيون.. معاناة طويلة الأمد على المستوى النفسي والروحي بسبب التعذيب
القطيف شوكة في حلق ابن سلمان.. قمع وتهجير ومضايقات وصمودهم يقتل الجلاد
الرئيسة الجديدة لغرفة العمليات الأمريكية في بيروت... هل ستتغير خطط واشنطن بلبنان؟
سياسة الإمارات القذرة في سقطرى