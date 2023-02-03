الخارجية السودانية: اتفقنا على المضي قُدما في 'التطبيع' مع الاحتلال

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إنّه خلال هذه الزيارة التي "استمرت لبضع ساعات"، وهي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى الخرطوم، تمّ الاتفاق على المضيّ قدماً في سبيل تطبيع علاقات بين السودان وكيان الاحتلال.



وكان مجلس السيادة السوداني قد اعلن الخميس أن رئيسه عبد الفتاح البرهان التقى وزير خارجية الكيان الإسرائيلي إيلي كوهين في الخرطوم والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.



من جهة اخرى، أكد تجمع المهنيين السودانيين رفضه عملية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي عقب لقاء جمع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي إيلي كوهين في الخرطوم.



وقال التجمع إن البرهان لجأ الى اطراف خارجية لدعم استبداده.



من جانبه قال حزب المؤتمر الشعبي السوداني إن محاولات التطبيع تناقض الدعوات والترتيبات الرسمية لتحقيق الانتقال الديمقراطي، وإقامة حكم الشعب، مؤكدا أن تلك المحاولات لن يكتب لها النجاح.



وأعلنت القوى الشعبية أن صفقة التطبيع تنفصل تماما عن قيم الشعبِ السوداني.