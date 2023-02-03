حميدتي ينفي أنباء متداولة عن لقائه بالوفد "الإسرائيلي"

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن حميدتي تأكيده "عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن لقائه الوفد "الإسرائيلي" الذي زار السودان"، موضحاً، في بيان صحافي، أنه لا علم له بالزيارة المعنية وأنه لم يلتق بالوفد الزائر.



وكان مجلس السيادة السوداني أعلن أن رئيسه عبد الفتاح البرهان التقى وزير الخارجية "الإسرائيلي" إيلي كوهين، أمس الخميس، في الخرطوم، وبحثا تعزيز آفاق التعاون المشترك لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية.



وقالت وزارة الخارجية السودانية إن المباحثات السودانية "الإسرائيلية" توصلت إلى "اتفاق على المضي في سبيل تطبيع علاقات البلدين" على حد قولها.



وبعد عودته من الخرطوم، أعلن كوهين أن" توقيع اتفاقية التطبيع مع السودان سيتم في واشنطن خلال شهور قليلة من العام الجاري".