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الجمعة 3 شباط 2023 ساعة 17:07

خطيب جمعة طهران: سلاحنا الجو يؤدي دورا كبيرا في توفير أمن ايران واقتدارها

خطيب جمعة طهران: سلاحنا الجو يؤدي دورا كبيرا في توفير أمن ايران واقتدارها
وتطرق سماحته في خطبة صلاة الجمعة الى يوم 8 شباط ذكرى بيعة منتسبي القوة الجوية مع الامام الخميني طاب ثراه ويوم سلاح الجو وقال: ان سلاح الجو يؤدي اليوم دورا كبيرا في توفير أمن ايران وزيادة اقتدارها والحفاظ على اجواء الوطن.

وتابع قائلا: ان الطيارين الاحرار الذين يعتبرون مظهر عزة وسمو ايران مشيرالى ان المرحوم السيد " علي أكبر أبوترابي فرد " المشرف على الاسرى الايرانيين في معتقلات صدام كان يقبل أياديهم للدفاع عن اجواء ايران الاسلامية.

وابتهل خطيب الجمعة المؤقت في طهران الى الله تبارك وتعالى أن يتفضل على هؤلاء الاعزة المزيد من الصحة والموفقية والنجاح في أداء مهمتهم التي تعتبر من العبادات، مؤكدا أن الطيارين الايرانيين كانوا يدخلون الى اعماق الاراضي العراقية لقصف مواقع البعثيين المجرمين.

وأشار الى قرب حلول يوم مولد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليهما السلام) وتطرق الى الكتب التي كتبها المؤلف اللبناني جورج جرداق عن شخصية هذا الرجل العظيم، موضحا أنه كان يعتبر الامام هدية من رب العالمين لبني البشر كافة، وليت التاريخ يعود من جديد ليشهد الانسان هذه الهدية من جديد.

وتحدث عن شخصية الامام علي (ع) منذ ولادته الى استشهاده والفترة التي عاشها في كنف النبي الاعظم (ص)، وقدم أحر التهاني والتبريكات الى الامة الاسلامية بمناسبة هذا المولد العظيم، وقال: لقد تربى الامام علي (ع) في بيت رسول الله (ص) وترعرع حتى اصبح شابا ودافع عن الدين الحنيف وقتل أقطاب قريش المشركين.
 
رقم : 1039350
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