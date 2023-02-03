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الجمعة 3 شباط 2023 ساعة 17:12

الاميرال تنكسيري: لن نقف بعد اليوم مكتوفي الأيدي أمام أية قوة استعلائية

الاميرال تنكسيري: لن نقف بعد اليوم مكتوفي الأيدي أمام أية قوة استعلائية
واضاف تنكسیري الذي كان يتحدث في مراسم تخليد ذكرى القادة و۳۱۳ شهید في مدينة كردكوي التابعة لمحافظة كلستان (شمال ايران)، إن ذلك الزمن الذي كان بإمكان القوى الاستعلائية القيام بأي عمل في ايران ولايستطيع الشعب ردعها، قد ولّى حيث أن ابناء الثورة لايهابون أي شيء أبدا.

واشار الى حلول عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، مشددا على أن الشعب الايراني يفتخر بأنه تحدى أميركا التي كانت تحكم العالم ولم يجرؤ أحد على مواجهتها، حيث أنه يؤمن بأن النصر من عند الله تبارك وتعالى.

وأضاف قائلا: ان الامام الخميني طاب ثراه وقف بوجه الاستكبار وأدى الى انتصار الثورة الاسلامية اذ أن الشعب الايراني لازال يقف اليوم بوجه هذا الاستكبار رغم تقديمه الشهداء طوال 44 عاما.

وأكد الاميرال تنكسيري أن الشعب الايراني يقف بوجه الطغاة كي يقول كلمته وهي أنه لن يترك أسد الله الغالب الامام علي بن أبي طالب (عليهما السلام) وحيدا، ويرى أن الذين وقف ضده اليوم هم أعداء الاسلام والقرآن الكريم الذين يسيئون الى هذا الكتاب السماوي ويضرمون فيه النار، فيما يعول على هؤلاء من يزعم أنه على دين الاسلام.!

وتابع قائد سلاح البحر في قوات حرس الثورة الاسلامية قائلا: لو أراد الأميركان العودة الى الخليج الفارسي فإنهم سيتلقون هزيمة نكراء لأنهم مهزومون فيما لا يهاب أبناء الثورة الاسلامية أي شيء.
رقم : 1039354
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