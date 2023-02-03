الجيش الروسي يتقدم في دونيتسك.. يقترب من إحكام الطوق عليها

جاء ذلك في إطار التقرير اليومي عن سير العمليات العسكرية اليوم الجمعة، حيث اتخذت القوات المسلحة الروسية خطوطا ونقاطا أكثر استراتيجية في هجومها على محور دونيتسك، وبلغت الخسائر في القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 40 جنديا.



كما بلغت الخسائر في القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمان أكثر من 70 عسكريا، فيما دمرت القوات المسلحة الروسية منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.



ودمرت القوات الروسية راجمة "هيمارس" أمريكية الصنع في منطقة أنطونوفكا بالقرب من خيرسون.



كذلك دمرت القوات المسلحة الروسية منصة إطلاق صواريخ من طراز "توتشكا أو" ونظام دفاع جوي من طراز Nasmas صناعة النرويج.



كذلك أسقطت القوات الجوية الفضائية للجيش الروسي طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في منطقة خيرسون.



إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:



382 طائرة



206 مروحية



3008 طائرة بدون طيار



403 منظومة صواريخ مضادة للطائرات



7723 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى



1004 راجمة صواريخ متعددة



3988 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون



8255 مركبات عسكرية خاصة