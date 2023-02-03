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الجمعة 3 شباط 2023 ساعة 19:38

رئيس الصين يأمر جيشه بالاستعداد لغزو تايوان

رئيس الصين يأمر جيشه بالاستعداد لغزو تايوان
وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن وليام بيرنز، قال: "إنه لا ينبغي الاستهانة بطموحات شي تجاه تايوان"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة علمت “من باب المعلومات الاستخبارية” أن شي أمر جيشه بالاستعداد لغزو الجزيرة في غضون 4 سنوات.

وقال خلال ندوة في جامعة جورج تاون ب‍واشنطن: “معلوماتنا لا تعني أن شي قرر شن الغزو في عام 2027 ، لكنه تذكير بجدية تركيزه وطموحه”.

وتابع: “تقييمنا في وكالة المخابرات المركزية هو أننا لن نقلل من جدية التعامل مع طموحات طموحات الرئيس شي، فيما يتعلق ب‍تايوان”، مضيفاً أن “الزعيم الصيني يحاول استخلاص الدروس من الأداء السيئ للغاية للجيش الروسي وأنظمة أسلحته في أوكرانيا”.

ولم تعلق سفارة الصين في واشنطن على تصريحات بيرنز.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، من أن انتصار روسيا في أوكرانيا سيشجع الصين على احتمال غزو تايوان.

والجدير ذكره أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ الحرب الأهلية عام 1949، لكن الحزب الشيوعي الصيني الذي يتزعمه الرئيس شي جين بينغ، يدعي أن الجزيرة جزء من “صين واحدة ” ولم يبد أي قلق بشأن نيته استعادة المنطقة.

وتتهم بكين تايوان باستخدام الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين لتعزيز جهودها للحفاظ على الاستقلال، وتصر على أن الولايات المتحدة تتلاعب ب‍تايوان “لاحتواء” النفوذ الصيني.
مصدر : وكالات
رقم : 1039376
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