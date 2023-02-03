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الجمعة 3 شباط 2023 ساعة 20:55
رصد 51 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية
وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن "من بين الخروق استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس".
وأشار المصدر إلى أن"الخروق تضمنت أيضاً 12 خرقا بقصف مدفعي، و37 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة".
مصدر :
وكالات
رقم :
1039386
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