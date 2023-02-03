اليمن..وقفتان بمدينة ذمار تنديدا بحرق نسخ من القرآن الكريم

واستنكر المشاركون في الوقفتين التي أقيمت عقب صلاة الجمعة في الجامع الكبير وجامع هاجر، الإساءات المتكررة للمقدسات والرموز الإسلامية وفي مقدمتها القرآن الكريم.



واعتبروا، هذه الأعمال المشينة ضمن مخططات اللوبي الصهيوني التي تستهدف الإسلام بالإساءات والدعايات والتشكيك.. داعين الدول العربية والإسلامية لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد من ينتهك مقدسات الأمة ومقاطعة بضائعها وطرد سفرائها.



وأكدوا أن هذه الجرائم لا يمكن تبريرها في إطار ما تدّعيه الدول الغربية “حريات التعبير” مطالبين حكومات تلك الدول بتقديم اعتذارات رسمية للمسلمين ومحاسبة المجرمين.