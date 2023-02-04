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السبت 4 شباط 2023 ساعة 09:37

الادميرال سياري: نمتلك اليوم خط لانتاج الغواصات كرمز للاقتدار العسكري

الادميرال سياري: نمتلك اليوم خط لانتاج الغواصات كرمز للاقتدار العسكري
وقال الادميرال سياري في تصريحه الجمعة بمدينة يزد وسط ايران في الاشارة إلى أن إيران لم تكن لديها غواصات قبل الثورة وخلال فترة الدفاع المقدس وبعدها، وقال: اليوم لدينا غواصات في خط الإنتاج وهذا رمز آخر للاقتدار العسكري والدفاعي للثورة الإسلامية.

واوضح إن التواجد في المياه الدولية وأعالي البحار كان من أهداف القوة البحرية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ، وقال: رغم وجود القراصنة ، تمت مرافقة أكثر من خمسة آلاف سفينة تجارية من الجمهورية الإسلامية إلى اماكن مختلفة من العالم بدون اي مشاكل.

واضاف: ان كل تكتيكات الجمهورية الإسلامية كانت غربية قبل الثورة، لكن ليس منها غربي اليوم ، والاستراتيجيات العسكرية لجيش جمهورية إيران الإسلامية ، المكتوبة بدماء الشهداء ، إيرانية بالكامل.

وصرح مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الايراني بأننا اليوم لدينا معلومات استخبارية كاملة عن الأعداء وقد تم وضع السيناريوهات اللازم لكل عداوتهم ، وقال: اليوم بفضل دماء الشهداء وبدعم من الشعب الإيراني الابي والمتمسك بالولاية ، فقد بلغ اقتدار جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، نقطة يمكنه فيها مواجهة أي تهديد.

وقال: ان جميع إنجازات القوات المسلحة تحققت بدعم من الشعب ويتم الحفاظ عليها من قبله.
رقم : 1039464
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