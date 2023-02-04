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السبت 4 شباط 2023 ساعة 09:40

امير عبداللهيان: إيران عازمة على تعزيز العلاقات مع فنزويلا

امير عبداللهيان: إيران عازمة على تعزيز العلاقات مع فنزويلا
وفي هذا اللقاء الذي جرى في كاركاس الجمعة ناقش وزيرا خارجية البلدين سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا التي تهم البلدين.

وفي هذا الاجتماع ، جدد وزير الخارجية الايراني التهنئة لوزير خارجية فنزويلا لتعيينه في هذا المنصب، وأكد عزم جمهورية إيران الإسلامية على تعزيز العلاقات مع فنزويلا في جميع المجالات ودون أي قيود.

وفي إشارة إلى طلب كبار المسؤولين في البلدين في إطار جهد منسق ومتضافر لاجهاض العقوبات الجائرة ضد شعبي البلدين، أكد أمير عبداللهيان على ضرورة تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات الثنائية.

وأعرب رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني عن ارتياحه للجهود التي أدت إلى تنفيذ بعض الخطط والمشاريع التي يرغبها البلدان.

كما أشار أمير عبداللهيان إلى الحرب في أوكرانيا ووصف التطورات المتعلقة بها بأنها مؤشر على مجرد استغلال حقوق الإنسان من قبل بعض القوى واستخدامها كأداة ضد بعض الدول الأخرى.

ودعا وزير الخارجية الايراني نظيره الفنزويلي لزيارة طهران.

من جانبه اعتبر وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو ، جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية فنزويلا البوليفارية كشريكين مهمين في الساحتين الثنائية والدولية.

ووصف تعاون البلدين في إطار منتدى أصدقاء الميثاق بالمهم وأكد على تعزيزه.

وفي هذا الاجتماع ، قيم وزيرا خارجية البلدين الاجتماع الأخير للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بأنه ناجح.

كما أكد أمير عبداللهيان وخيل بينتو في هذا الاجتماع على تبادل زيارات الوفود رفيعة المستوى بين البلدين ومناقشة الترتيبات ذات الصلة.
رقم : 1039465
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