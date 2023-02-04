الصفحة الرئيسية
0
السبت 4 شباط 2023 ساعة 12:22

كتلة الوفاء للمقاومة: القرار الأمريكي أشعل فتيل الأزمة في لبنان

كتلة الوفاء للمقاومة: القرار الأمريكي أشعل فتيل الأزمة في لبنان
لذلك حشرت بعض الدول، وانتصرت على العدو الإسرائيلي عام 2006، فذهبوا باتجاه ما يملكونه من سلاح ألا وهو سلاح النقد بعد فشلهم بعزل المقاومة عن بيئتها وتشويه سمعتها، وبفرض عقوبات على من يُنسب في الخارج أنه يمدها بشرايين من المال والدعم وما إلى هنالك، فعملوا على إضعاف النقد، ورفع سعر العملة الصعبة وكل الأسعار، فضلاً عن العمل على تحميل المقاومة مسؤولية كل حصل ويحصل.

وقال أن أعداءنا يحاولون تحويل الاستحقاق الرئاسي في لبنان إلى منصة للإمساك برئيس للجمهورية ينفذ سياساتهم، ويستكمل مشروعهم لتضييق الخناق على المقاومة.

وشدد رعد في كلمة له خلال ندوة حوارية أقامها حزب الله في بلدة العباسية الجنوبية بمناسبة ولادة الإمام علي (ع)، على اننا لسنا نحن من يعطّل البلد، وإنما الذي يعطّله، هو من يضع يده عليه بنقده ومصارفه وسياساته وحصاره وعقوباته، ويمنع أن تصل الكهرباء إليه، وأن تأتي المساعدات إلى الشعب اللبناني، لافتًا إلى أن الأزمة التي يعيشها لبنان، تُخرج أصواتًا تحت عنوان "لم نعد نحتمل"، وهذه الأصوات تزرع التثبيط والإحباط عند الناس، وتخدم مشروع العدو الذي يريد لها أن تنتشر لتسهم في تعديل موازين القوى.

وتوجه رعد إلى بعض اللبنانيين قائلًا: من يريد أن يصرخ فليصرخ حتى يشبع، فنحن مطمئنون أن شعبنا لن يصرخ، لأنه شريك معنا في المعركة، كما أننا لسنا مجموعة منفصلة عنهم ونفرض إرادتنا عليهم، وأضاف: من يقول إن المقاومة ترهن طائفة وتأخذ البلد إلى المكان الذي تريد، فإننا نقول له بأننا في المقاومة رهائن تطلعات الناس وخياراتهم، والمقاومة جاهزة لما تتطلبه هذه التطلعات من تضحيات.
رقم : 1039486
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي يتفقد المناطق المنكوبة في زلزال مدينة خوي
اللواء سلامي يتفقد المناطق المنكوبة في زلزال مدينة خوي
رئيس هيئة الطاقة الذرية: الدول الغربية لا تريد إيران النووية
رئيس هيئة الطاقة الذرية: الدول الغربية لا تريد إيران النووية
4 شباط 2023
قطاع البتروكيماويات في ايران بعد الثورة الاسلامية ... نمو بمقدار 59 ضعفا
قطاع البتروكيماويات في ايران بعد الثورة الاسلامية ... نمو بمقدار 59 ضعفا
4 شباط 2023
الادميرال سياري: نمتلك اليوم خط لانتاج الغواصات كرمز للاقتدار العسكري
الادميرال سياري: نمتلك اليوم خط لانتاج الغواصات كرمز للاقتدار العسكري
4 شباط 2023
طهران ترد على تصريحات ماكرون "المعادية لإيران"
طهران ترد على تصريحات ماكرون "المعادية لإيران"
4 شباط 2023
التطبيع مع "إسرائيل".. بين "لاءات الخرطوم" و "نعم البرهان"
التطبيع مع "إسرائيل".. بين "لاءات الخرطوم" و "نعم البرهان"
4 شباط 2023
السجناء البحرينيون.. معاناة طويلة الأمد على المستوى النفسي والروحي بسبب التعذيب
السجناء البحرينيون.. معاناة طويلة الأمد على المستوى النفسي والروحي بسبب التعذيب
3 شباط 2023
القطيف شوكة في حلق ابن سلمان.. قمع وتهجير ومضايقات وصمودهم يقتل الجلاد
القطيف شوكة في حلق ابن سلمان.. قمع وتهجير ومضايقات وصمودهم يقتل الجلاد
3 شباط 2023
الرئيسة الجديدة لغرفة العمليات الأمريكية في بيروت... هل ستتغير خطط واشنطن بلبنان؟
الرئيسة الجديدة لغرفة العمليات الأمريكية في بيروت... هل ستتغير خطط واشنطن بلبنان؟
3 شباط 2023
سياسة الإمارات القذرة في سقطرى
سياسة الإمارات القذرة في سقطرى
3 شباط 2023
أمير عبداللهيان: الشعب الايراني وقف امام الاطماع الاميركية دوما
أمير عبداللهيان: الشعب الايراني وقف امام الاطماع الاميركية دوما
3 شباط 2023
الحكومة الايرانية تصدر تقريرا حول ادائها منذ بدء مهامها قبل 17 شهرا
الحكومة الايرانية تصدر تقريرا حول ادائها منذ بدء مهامها قبل 17 شهرا
3 شباط 2023
رئیسي:التحليل الدقيق لقائد الثورة كان فعالاً للغاية في إحباط مؤامرات العدو
رئیسي:التحليل الدقيق لقائد الثورة كان فعالاً للغاية في إحباط مؤامرات العدو
2 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطاع البتروكيماويات في ايران بعد الثورة الاسلامية ... نمو بمقدار 59 ضعفا
السجناء البحرينيون.. معاناة طويلة الأمد على المستوى النفسي والروحي بسبب التعذيب
القطيف شوكة في حلق ابن سلمان.. قمع وتهجير ومضايقات وصمودهم يقتل الجلاد
الرئيسة الجديدة لغرفة العمليات الأمريكية في بيروت... هل ستتغير خطط واشنطن بلبنان؟