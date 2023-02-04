الصفحة الرئيسية
0
السبت 4 شباط 2023 ساعة 12:31

إعلام: بايدن ليس لديه أي خطط لمعاقبة السعودية

إعلام: بايدن ليس لديه أي خطط لمعاقبة السعودية
وذكرت شبكة "سي إن إن"، أنه الآن وبعد ما يقرب من شهر من انعقاد الدورة الجديدة للكونغرس، لم يستمع المشرعون بعد من إدارة بايدن إلى إطلاق مراجعة منسقة للعلاقة الأمريكية السعودية.

وذلك على رغم تصريحات البيت الأبيض المتكررة حول ذلك خلال الأشهر القليلة الماضية.

ونقلت "سي إن إن"، عن أحد المسؤولين في الإدارة الأمريكية، قوله إن إدارة بايدن تتجنب "إعادة التقييم" لأن هناك إدراكا متزايدا بأن إعادة العلاقات بين البلدين إلى المسار الصحيح يعود بالفائدة على الولايات المتحدة.

ووفقا للمصادر، فإن عدم وجود متابعة لتعهدات بايدن بدأ في إحباط بعض المشرعين في الكونغرس.

فيما قال أحد كبار المساعدين الديمقراطيين، إن "هناك الكثير من الصبر الذي يمكن للمرء أن يتحلى به عندما تطلب محادثة لمدة 4 أشهر.. الإحباط هو توصيف جيد، نحن نتوقع ونعتزم إلزام الإدارة بكلمتها".

وحسب "سي إن إن"، فإن التغيير الظاهر من جانب بايدن يؤكد حقيقة أنه ورغم التوترات في العلاقة الأمريكية السعودية التي ظهرت في بعض الأحيان إلى الرأي العام كما حدث في الخريف الماضي، فإنه وفي نهاية المطاف، الحفاظ على العلاقات الودية مع المملكة لا يزال ضروريا لمصالح واشنطن.

يذكر أن أمريكا كانت قد أعلنت في وقت سابق، أنها بحاجة إلى إعادة النظر في العلاقات مع السعودية، وذلك بعد أن دعمت قرار مجموعة "أوبك +" لخفض إنتاج النفط.

وعقب القرار، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن شعوره بالخيبة تجاه اتفاق "أوبك +"، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا.
مصدر : وكالات
رقم : 1039490
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي يتفقد المناطق المنكوبة في زلزال مدينة خوي
اللواء سلامي يتفقد المناطق المنكوبة في زلزال مدينة خوي
رئيس هيئة الطاقة الذرية: الدول الغربية لا تريد إيران النووية
رئيس هيئة الطاقة الذرية: الدول الغربية لا تريد إيران النووية
4 شباط 2023
قطاع البتروكيماويات في ايران بعد الثورة الاسلامية ... نمو بمقدار 59 ضعفا
قطاع البتروكيماويات في ايران بعد الثورة الاسلامية ... نمو بمقدار 59 ضعفا
4 شباط 2023
الادميرال سياري: نمتلك اليوم خط لانتاج الغواصات كرمز للاقتدار العسكري
الادميرال سياري: نمتلك اليوم خط لانتاج الغواصات كرمز للاقتدار العسكري
4 شباط 2023
طهران ترد على تصريحات ماكرون "المعادية لإيران"
طهران ترد على تصريحات ماكرون "المعادية لإيران"
4 شباط 2023
التطبيع مع "إسرائيل".. بين "لاءات الخرطوم" و "نعم البرهان"
التطبيع مع "إسرائيل".. بين "لاءات الخرطوم" و "نعم البرهان"
4 شباط 2023
السجناء البحرينيون.. معاناة طويلة الأمد على المستوى النفسي والروحي بسبب التعذيب
السجناء البحرينيون.. معاناة طويلة الأمد على المستوى النفسي والروحي بسبب التعذيب
3 شباط 2023
القطيف شوكة في حلق ابن سلمان.. قمع وتهجير ومضايقات وصمودهم يقتل الجلاد
القطيف شوكة في حلق ابن سلمان.. قمع وتهجير ومضايقات وصمودهم يقتل الجلاد
3 شباط 2023
الرئيسة الجديدة لغرفة العمليات الأمريكية في بيروت... هل ستتغير خطط واشنطن بلبنان؟
الرئيسة الجديدة لغرفة العمليات الأمريكية في بيروت... هل ستتغير خطط واشنطن بلبنان؟
3 شباط 2023
سياسة الإمارات القذرة في سقطرى
سياسة الإمارات القذرة في سقطرى
3 شباط 2023
أمير عبداللهيان: الشعب الايراني وقف امام الاطماع الاميركية دوما
أمير عبداللهيان: الشعب الايراني وقف امام الاطماع الاميركية دوما
3 شباط 2023
الحكومة الايرانية تصدر تقريرا حول ادائها منذ بدء مهامها قبل 17 شهرا
الحكومة الايرانية تصدر تقريرا حول ادائها منذ بدء مهامها قبل 17 شهرا
3 شباط 2023
رئیسي:التحليل الدقيق لقائد الثورة كان فعالاً للغاية في إحباط مؤامرات العدو
رئیسي:التحليل الدقيق لقائد الثورة كان فعالاً للغاية في إحباط مؤامرات العدو
2 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطاع البتروكيماويات في ايران بعد الثورة الاسلامية ... نمو بمقدار 59 ضعفا
السجناء البحرينيون.. معاناة طويلة الأمد على المستوى النفسي والروحي بسبب التعذيب
القطيف شوكة في حلق ابن سلمان.. قمع وتهجير ومضايقات وصمودهم يقتل الجلاد
الرئيسة الجديدة لغرفة العمليات الأمريكية في بيروت... هل ستتغير خطط واشنطن بلبنان؟