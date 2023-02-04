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العالم الإسلامي
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السبت 4 شباط 2023 ساعة 13:05
لبنان: حفل إنشادي في بعلبك بمناسبة ولادة الإمام علي (ع)
وحضر الحفل حشد من أهالي مدينة بعلبك والجوار، وتخلله تلاوات قرآنية عطرة للشيخ محمد نبيل أمهز وكلمة أشار فيها إلى عظمة المناسبة، ومكانة صاحبها في الاسلام.
واختتم الحفل بتوزيع الحلوى على حب صاحب الذكرى.
مصدر :
وكالات
رقم :
1039497
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