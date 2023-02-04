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السبت 4 شباط 2023 ساعة 18:58

السودان ..بين "لاءات الخرطوم" و "نعم البرهان" للتطبيع مع العدو الصهيوني

السودان ..بين "لاءات الخرطوم" و "نعم البرهان" للتطبيع مع العدو الصهيوني
ويقول محللون سياسيون ان تطبيع السودان مع كيان الاحتلال الاسرائيلي هذا ليست وليدة الساعة، وان السودان يسير بخطى متسارعة نحو التطبيع بحجة ان ازمته الاقتصادية ستحل بذلك، لكن الامثلة ماثلة امامه الدول المطبعة مع الكيان، وتحديداً مصر منذ ان وقعت 45 عاماً اي منذ توقيعها على اتفاقية كامب ديفيد لم تحقق حتى الآن اي ايجابية واحدة من التطبيع، بل افرغها الاحتلال من كل شي.

وبحسب المحللين فإن ثرات السودان ومقدراته القومية أكبر من التي في مصر لهذا لديه أهمية اقتصادية اكبر بالنسبة للصهاينة وللغرب، وذلك يمكنهم من استكشفا كل افريقيا بفضل السير قدما على طول النيل، ولهذا يتطلع الاحتلال لإيجاد موطئ قدم متقدم على الساحل الشرقي للسودان من أجل مراقبة السفن محور المقاومة، معتبرين ان هذا مشروع نتنياهو قالها يوماً بانه يريد ان يمسك باطراف القارة الافريقية وقد نجح الى حد بعدما امسك بالمغرب العربي.

وفي السياق اكد خبراء استراتيجيون، ان المجلس العسكري السوداني لن يسلم السلطة مطلقاً للمكون المدني، وان هذا المجلس العسكري يؤسس لبقائه عن طريق الاعتراف باسرائيل، في محاولة لكسب الشرعية له.

وبحسب الخبراء فإنه بات واضحا ان سبب تعجيل العسكر للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، وكذلك سبب الاندافعة الاسرائيلية، المدعومة من امريكا، نحو السودان، هو لمعرفتهم، انه في حال اجراء انتخابات نزيهة، فانها ستؤدي حتما الى حكم مدني، وفي هذه الحالة ستكف الانتخابات يد العسكر عن الحكم، وسيعود البرهان ورفاقه الى ثكناتهم، ومن المؤكد ان الحكم المدني الذي سيأتي باصوت الشعب، سيكون رافضا بالتاكيد للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، وعندها سيكون العسكر و"اسرائيل" وامريكا، من اكبر الخاسرين.

الشعب السودني يدرك جيدا ما يتم التخطيط له وراء الكواليس، لذلك اصدر العديد من الاحزاب والتجمعات والحركات السياسية في السودان، بيانات اكدوا من خلالها على ان الحكومة الانتقالية الراهنة بمختلف مؤسساتها، لايحق لها إتخاذ أي موقف في القضايا الأساسية والمصيرية، ولا تملك أي تفويض لاتخاذ مواقف باسم السودان وشعبه، فهو نظام انتقال مهمته فقط تيسير نقل السلطة لحكومة شرعية ينتخبها الشعب السوداني وفق إرادته الحرة المستقلة.

وجاء في هذه البيانات ايضا، ان الغرض من مثل هذه المحاولة اليائسة والمحمومة، أن يظل السودان تحت حكم العسكر بدعم من العدو الصهيوني وأعوانه، وذلك ما يناقض الدعوات والترتيبات الرسمية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإقامة حكم الشعب وفق الانتخابات.

من المؤكد ان هذه المحاولات لن يكتب لها النجاح، ما دامت قوى المجتمع السوداني، بمختلف القوى والمكونات السياسية، تصطف ضد أي محاولات لتزوير إرادة الشعب السوداني وتجاوز خياراته.
 
رقم : 1039538
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