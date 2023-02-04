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السبت 4 شباط 2023 ساعة 19:02

الحلبوسي يطمئن العراقيين: سعر الصرف سيعود إلى وضعه الطبيعي

الحلبوسي يطمئن العراقيين: سعر الصرف سيعود إلى وضعه الطبيعي
وقال الحلبوسي في بيان إنها "ليست المرة الأولى التي تشهد أسعار الصرف متغيرات ترافق إجراءات قانونية وتنظيمية للبنك المركزي تنسجم مع المتطلبات الدولية والسياسات النقدية الهادفة إلى تنظيم حركة النقد الأجنبي ومنع تهريب العملة الصعبة".

وأضاف، "لا قلق ولا خوف وفق المؤشرات الإيجابية للاقتصاد العراقي، وفي ظل احتياطيات نقدية متنامية ومستوى إيرادات متحققة تعد الأعلى مقارنة بالسنين المنصرمة".

وأتم الحلبوسي، "سيعود سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي بالتزامن مع الإجراءات المحكمة للبنك المركزي والجهود الحكومية الداعمة لضبط التداول ومنع التلاعب والتهريب والحفاظ على استقراره"
مصدر : وكالات
رقم : 1039540
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