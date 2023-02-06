مقتل جندي تابع للأمم المتحدة في هجوم على مروحية بالكونغو الديمقراطية

وتعرضت المروحية لإطلاق نار في حوالي الساعة (3:00 مساء أمس الاحد، 1200 بتوقيت غرينتش) خلال رحلة إلى غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو، حيث تمكنت من الهبوط، بحسب ما قال متحدث لوكالة "فرانس برس".



وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، أمادو با، إنه" لم يعرف بعد مصدر الحريق الذي أصاب المروحية ولم يتم تحديد موقعها بدقة."



من جهته، أكد جيش جنوب أفريقيا أيضا وقوع الحادث.



وقالت قوة الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا في بيان، "تعرضت مروحية أوريكس لإطلاق نار في غوما بجمهورية الكونغو الديمقراطية يوم أمس الأحد 5 فبراير 2023".



وأضافت، "أصيب أحد أفراد الطاقم برصاصة قاتلة، وأصيب آخر بجروح لكنه تمكن من مواصلة تحليق المروحية وهبط بسلام في مطار غوما".



وتابع البيان، "إن قوات الدفاع الذاتي الوطنية بصدد إبلاغ أفراد عائلات الجنود الذين سقطوا في هذا الحادث المؤسف".



وقالت بنتو كيتا، رئيسة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إنها "تدين بشدة هذا الهجوم الجبان على طائرة تحمل شعار الأمم المتحدة". مضيفة أن "الهجمات ضد قوات حفظ السلام يمكن أن تشكل جريمة حرب".