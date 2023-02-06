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الاثنين 6 شباط 2023 ساعة 11:49

المتحدث باسم الخارجية: مفاوضات إلغاء الحظر تتسم بالديناميكية الدبلوماسية

المتحدث باسم الخارجية: مفاوضات إلغاء الحظر تتسم بالديناميكية الدبلوماسية
واشار كنعاني اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الى زيارة وزير الخارجية القطري الى ايران حاملا رسالة الى طهران بخصوص مفاوضات الغاء الحظر واضاف ان وزير الخارجية و كبير المفاوضين الايرانيين قدما ايضاحات لازمة بهذا الخصوص ولا يمكنني تقديم ايضاحات اكثر مما اعلنت سابقا.

وبشأن الحادث الاخير في سفارة جمهورية اذربيجان في طهران قال کنعانی: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية نددت بشدة هذا الحادث وقامت باجراءات لازمة على الفور وتم اعتقال من قام بالهجوم وجرت التحقيقات القضائية حول الحادث مما اتضحت ان الهجوم كان لدوافع شخصية.

وتابع عقب الحادث جرى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع نظيره الاذري قدم فيه مواساته وتعازيه في الحادث معلنا استعداد ايران للتعاون المشترك لكشف ملابسات الحادث وابعاده.

وفيما اشار كنعاني الى الاتصال الهاتفي بين رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي ونظيره الاذربيجاني اكد ان هناك جهود تبذل لكشف ابعاد هذا الحادث منعا لتاثيره على العلاقات الثنائية بين البلدين حيث يتمكن البلدان من متابعة الحادث في اجواء يسوده الهدوء والتعاون المشترك.

وحول اجراءات الحكومة الاذربيجانية لتعليق انشطة سفارتها لدى طهران، اوضح ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد على التحلي بضبط النفس واجتناب اصدار أراء متسرعة حيال الحادث وقامت بكافة واجباتها القانونية التي تستمر حتى اكمال التحقيقات.
رقم : 1039817
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