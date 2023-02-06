تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 7.8 درجات في وسط تركيا

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.9 فجر اليوم مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.



هذا وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الاثنين إلى 912 قتيلا و 5383 مصابا.



عدد من الدول تعلن عن استعدادها لمساعدة سوريا وتركيا في تخطي آثار الزلزال



وفي تصريح من مقر إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، قال أردوغان إنه وفق الاحصاءات الأخيرة بلغت قوة زلزال قهرمان مرعش، 7.7 درجات على مقياس ريختر، وقد خلف خسائر كبيرة واستنفرنا كل الوسائل لتجاوز آثاره، مشيرا إلى أن "أولويتنا هي عمليات الإنقاذ ولدينا 9000 عنصر من فرق الإنقاذ تمارس عملها".



وكشف أن "زلزال مرعش يعد أكبر كارثة عشناها منذ زلزال أرزينجان عام 1939"، مشيرا إلى إنهيار 2818 مبنى.



وأكد أردوغان أن "دولتنا تحركت عبر كافة مؤسساتها على الفور منذ لحظة وقوع الزلزال وولاياتنا استنفرت كل إمكانياتها"، معلنا "تكليف 10 ولاة للعمل على مساعدة الولايات العشرة المتضررة جراء الزلزال".



وذكرت وكالة "الأناضول" أن أردوغان يشرف على عمليات البحث والإنقاذ المتعلقة بزلزال قهرمان مرعش، من مقر إدارة الكوارث والطوارئ.



هذا وتلقى أردوغان، إحاطة من ولاة أضنة وملاطية وغازي عنتاب ودياربكر وهطاي وأديمان وعثمانية وشانلي أورفة، حول الزلزال.