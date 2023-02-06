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الاثنين 6 شباط 2023 ساعة 14:57

أردوغان:ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فجر اليوم في البلاد إلى 912 قتيلا و 5383 مصابا

أردوغان:ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فجر اليوم في البلاد إلى 912 قتيلا و 5383 مصابا
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي بمقر إدارة الكوارث والطوارئ بأنقرة إن الزلزال خلف خسائر كبيرة، وإن السلطات استنفرت كل الوسائل لتجاوز آثاره.

وتابع أنه لا يمكن التكهن إلى أي مدى سترتفع الوفيات نظرا لاستمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وقتل مئات الأشخاص وأصيب آلاف آخرون في تركيا وسوريا جراء زلزال قوي ضرب فجر اليوم الاثنين جنوب تركيا، ورفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو يشمل طلب المساعدة الدولية.

وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقر إدارة الطوارئ والكوارث التركية للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ، وكان أردوغان قد قال إن كل الوحدات المعنية في حالة تأهب تحت إشراف إدارة الكوارث والطوارئ.

وقال الرئيس التركي إن أولويات الحكومة هي عمليات الإنقاذ، وأشار إلى أن هناك 9 آلاف عنصر من فرق الإنقاذ تمارس عملها، مؤكدا أنه تم إنقاذ 2470 شخصا من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال.

وأشار أردوغان إلى أن الإحصاءات الأخيرة تفيد بأن قوة الزلزال -الذي كان مركزه في ولاية كهرمان مرعش- بلغت 7.7 درجات على مقياس ريختر.

وفي وقت سابق اليوم تلقى أردوغان إحاطات من ولاة 8 ولايات متضررة، وأعرب في تغريدات على تويتر عن تمنياته بتجاوز كارثة الزلزال بأقل الخسائر وفي أسرع وقت ممكن.

ونقلت وكالة الأناضول أن الرئيس التركي تلقى فجر الاثنين إحاطة من والي غازي عنتاب عمر فاروق جوشقون، بشأن الزلزال.

وبالإضافة إلى كهرمان مرعش مركز الزلزال، ضرب الزلزال ولايات غازي عنتاب وهاتاي وأضنة وملاطيا وديار بكر وشانلي أورفا وعثمانية، وتسبب في انهيار مئات المباني وحوصر العديد تحت الأنقاض، كما تضررت طرق عدة وميناء إسكندرون ومدرج مطار هاتاي، وأظهرت مقاطع مصورة السكان وهم يهرعون للشوارع وسط أجواء باردة بسبب الثلوج التي تساقطت في الأيام الماضية.

وفي سوريا، ضرب الزلزال محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية وطرطوس، وقال الدفاع المدني السوري الموجود في مناطق المعارضة شمال غرب البلاد إن ما لا يقل عن 221 شخصا لقوا حتفهم، ووصف الوضع بالصعب جدا، مؤكدا أن مدينة حلب هي الأكثر تضررا، وأنهم بحاجة لمساعدة دولية.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 326 قتيلا و1042 إصابة، في حين قالت وزارة الدفاع السورية إنها تستنفر كافة وحداتها ومؤسساتها في جميع المحافظات لتقديم المساعدة العاجلة للمتضررين، والبحث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض، وإسعاف المصابين، وإزالة آثار الدمار.

كما شعر بالزلزال سكان في كل من لبنان والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر. وقالت هيئة الرصد الزلزالي العراقية إن هزات ارتدادية ضربت مناطق في البلاد دون تسجيل خسائر.
مصدر : وكالات
رقم : 1039842
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