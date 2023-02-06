الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 6 شباط 2023 ساعة 14:59

الحرس الثوري: العدو أخطأ في حساباته واحتفالنا بانتصار الثورة سيكون الاكبر

الحرس الثوري: العدو أخطأ في حساباته واحتفالنا بانتصار الثورة سيكون الاكبر
وأكد " فدوي " الذي كان يلقي كلمته امام المشاركين في مناورات المدافعين عن الولاية التي اقيمت اليوم الاثينين في ملعب آزادي بطهران، أن أيام عشرة الفجر المباركة تعيد الى الاذهان الملاحم التي سطرها الشعب الايراني طوال 44 عاما.

وقال المسؤول في كلمته: علينا جميعا أن نشكر الباري تعالى للانتصارات التي حققها شعبنا خلال الاعوام الماضية خاصة افشال المؤامرة والفتنة الكبيرة التي دبرها الاعداء ضد هذه الثورة المباركة.

وأضاف قائلا: ان وعد الله حق وهو انتصار حزب الله على حزب الشيطان اذ أن حزب الله الذي يضم الشعب الايراني برمته وقواته المسلحة والتعبئة حافظ على ثورته منذ 44 عاما، ولايزال يحافظ عليها رغم انه يعلم جيدا بأن البقاء في حزب الله يعني تقديم الشهداء ولكنه يواصل طريقه لأنه يعلم بأن عاقبته على خير.

وشدد العميد " فدوي " على أن الشعب الايراني قدم خلال هذه الفترة اكثر من 100 الف شهيد الامر الذي يعتبر مصدر فخر كبير للغاية لهذا الشعب المسلم، موضحا أن ذلك يعني أن الشعب الايراني لايزال وفيا لنظامه وثورته الاسلامية.

وتابع قائلا: ان الشيطان الاكبر أميركا وكل الشياطين الصغار الذين يتبعونها لم يحققوا حتى نصرا واحدا طوال الاعوام الـ 44 الماضية، ولو كان غير ذلك لكانوا ملأوا العالم ضجيجا بسبب امكاناتهم ووسائلهم الاعلامية، الا ان الله تعالى لايخلف الميعاد وينصر من نصره.
رقم : 1039843
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري: العدو أخطأ في حساباته واحتفالنا بانتصار الثورة سيكون الاكبر
الحرس الثوري: العدو أخطأ في حساباته واحتفالنا بانتصار الثورة سيكون الاكبر
قائد الجيش الايراني: الثورة الإسلامية اليوم تواجه عداء القوى الاستكبارية
قائد الجيش الايراني: الثورة الإسلامية اليوم تواجه عداء القوى الاستكبارية
6 شباط 2023
خطة خبيثة لمواجهة عرين الأسود وكتيبة جنين
خطة خبيثة لمواجهة عرين الأسود وكتيبة جنين
6 شباط 2023
کيف انهار النظام البهلوي في إيران خلال عشرة أيام؟
کيف انهار النظام البهلوي في إيران خلال عشرة أيام؟
6 شباط 2023
إيران تدشّن أكبر منجم لليورانيوم والموليبدينوم
إيران تدشّن أكبر منجم لليورانيوم والموليبدينوم
6 شباط 2023
عشرة الفجر.. عهود الوفاء والإنجاز
عشرة الفجر.. عهود الوفاء والإنجاز
6 شباط 2023
اللواء سلامي يتفقد المناطق المنكوبة في زلزال مدينة خوي
اللواء سلامي يتفقد المناطق المنكوبة في زلزال مدينة خوي
4 شباط 2023
رئيس هيئة الطاقة الذرية: الدول الغربية لا تريد إيران النووية
رئيس هيئة الطاقة الذرية: الدول الغربية لا تريد إيران النووية
4 شباط 2023
قطاع البتروكيماويات في ايران بعد الثورة الاسلامية ... نمو بمقدار 59 ضعفا
قطاع البتروكيماويات في ايران بعد الثورة الاسلامية ... نمو بمقدار 59 ضعفا
4 شباط 2023
الادميرال سياري: نمتلك اليوم خط لانتاج الغواصات كرمز للاقتدار العسكري
الادميرال سياري: نمتلك اليوم خط لانتاج الغواصات كرمز للاقتدار العسكري
4 شباط 2023
طهران ترد على تصريحات ماكرون "المعادية لإيران"
طهران ترد على تصريحات ماكرون "المعادية لإيران"
4 شباط 2023
التطبيع مع "إسرائيل".. بين "لاءات الخرطوم" و "نعم البرهان"
التطبيع مع "إسرائيل".. بين "لاءات الخرطوم" و "نعم البرهان"
4 شباط 2023
السجناء البحرينيون.. معاناة طويلة الأمد على المستوى النفسي والروحي بسبب التعذيب
السجناء البحرينيون.. معاناة طويلة الأمد على المستوى النفسي والروحي بسبب التعذيب
3 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
کيف انهار النظام البهلوي في إيران خلال عشرة أيام؟
قطاع البتروكيماويات في ايران بعد الثورة الاسلامية ... نمو بمقدار 59 ضعفا
السجناء البحرينيون.. معاناة طويلة الأمد على المستوى النفسي والروحي بسبب التعذيب
القطيف شوكة في حلق ابن سلمان.. قمع وتهجير ومضايقات وصمودهم يقتل الجلاد