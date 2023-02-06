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الاثنين 6 شباط 2023 ساعة 15:42

وفاة 8 لاجئين فلسطينيين جراء الزلزال المدمر في سوريا

وفاة 8 لاجئين فلسطينيين جراء الزلزال المدمر في سوريا
وأوضح الرفاعي، في تصريح صحفي، أنه "تم انتشال خمس جثث، وإنقاذ ثمانية لاجئين، من تحت أنقاض مبنيين سكنيين انهارا في مخيم الرمل في اللاذقية، وأن عمليات البحث عن ناجين ما زالت مستمرة".

وأشار إلى أنه "جرى انتشال جثامين ثلاثة أطفال من تحت الأنقاض، بينهم شقيقان، في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، جراء انهيار جدار".

وأوضح أن "ثلاث مخيمات فلسطينية تقع ضمن دائرة الزلزال، وهي مخيم الرمل في اللاذقية، ومخيم النيرب، ومخيم حندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية السورية".

ولفت إلى أن فِرَق الهلال الأحمر الفلسطيني توجهت إلى مخيم الرمل، للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإسعاف.

ولقي أكثر من 500 شخص مصرعهم، وأصيب المئات، فجر اليوم الإثنين، جراء زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا، بقوة بلغت 7.8 درجة، وخلّف دمارًا هائلًا في الممتلكات.
مصدر : وكالات
رقم : 1039846
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