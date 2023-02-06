الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 6 شباط 2023 ساعة 15:51
في حصيلة غير نهائية..

الصحة السورية تعلن ارتفاع ضحايا الزلزال الى 403 وفاة و1284 إصابة

الصحة السورية تعلن ارتفاع ضحايا الزلزال الى 403 وفاة و1284 إصابة
ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن معاون وزير الصحة السوري أحمد ضميرية أنه تم إرسال 4 سيارات شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إضافة لإرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس إلى محافظات حلب واللاذقية، وإرسال 28 سيارة إسعاف و7 عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية.

وأشار ضميرية إلى أن غرفة إدارة الطوارئ في وزارة الصحة تُقيّم الوضع بشكل آني واستباقي، ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات، موضحاً أن كل المنشآت الصحية العامة والخاصة بحالة استنفار مستمر في جميع المحافظات.

ولفت الى أن إدارة القوافل الطبية في المحافظات تتم بشكل لحظي، (سيارات إسعاف مجهزة وبكوادرها – عيادات متنقلة مجهزة وبكوادرها – سيارات إمداد تتضمن المستلزمات والأدوية الإسعافية والجراحية)، وإرسالها إلى المناطق المتضررة.
رقم : 1039850
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري: العدو أخطأ في حساباته واحتفالنا بانتصار الثورة سيكون الاكبر
الحرس الثوري: العدو أخطأ في حساباته واحتفالنا بانتصار الثورة سيكون الاكبر
قائد الجيش الايراني: الثورة الإسلامية اليوم تواجه عداء القوى الاستكبارية
قائد الجيش الايراني: الثورة الإسلامية اليوم تواجه عداء القوى الاستكبارية
6 شباط 2023
خطة خبيثة لمواجهة عرين الأسود وكتيبة جنين
خطة خبيثة لمواجهة عرين الأسود وكتيبة جنين
6 شباط 2023
کيف انهار النظام البهلوي في إيران خلال عشرة أيام؟
کيف انهار النظام البهلوي في إيران خلال عشرة أيام؟
6 شباط 2023
إيران تدشّن أكبر منجم لليورانيوم والموليبدينوم
إيران تدشّن أكبر منجم لليورانيوم والموليبدينوم
6 شباط 2023
عشرة الفجر.. عهود الوفاء والإنجاز
عشرة الفجر.. عهود الوفاء والإنجاز
6 شباط 2023
اللواء سلامي يتفقد المناطق المنكوبة في زلزال مدينة خوي
اللواء سلامي يتفقد المناطق المنكوبة في زلزال مدينة خوي
4 شباط 2023
رئيس هيئة الطاقة الذرية: الدول الغربية لا تريد إيران النووية
رئيس هيئة الطاقة الذرية: الدول الغربية لا تريد إيران النووية
4 شباط 2023
قطاع البتروكيماويات في ايران بعد الثورة الاسلامية ... نمو بمقدار 59 ضعفا
قطاع البتروكيماويات في ايران بعد الثورة الاسلامية ... نمو بمقدار 59 ضعفا
4 شباط 2023
الادميرال سياري: نمتلك اليوم خط لانتاج الغواصات كرمز للاقتدار العسكري
الادميرال سياري: نمتلك اليوم خط لانتاج الغواصات كرمز للاقتدار العسكري
4 شباط 2023
طهران ترد على تصريحات ماكرون "المعادية لإيران"
طهران ترد على تصريحات ماكرون "المعادية لإيران"
4 شباط 2023
التطبيع مع "إسرائيل".. بين "لاءات الخرطوم" و "نعم البرهان"
التطبيع مع "إسرائيل".. بين "لاءات الخرطوم" و "نعم البرهان"
4 شباط 2023
السجناء البحرينيون.. معاناة طويلة الأمد على المستوى النفسي والروحي بسبب التعذيب
السجناء البحرينيون.. معاناة طويلة الأمد على المستوى النفسي والروحي بسبب التعذيب
3 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
کيف انهار النظام البهلوي في إيران خلال عشرة أيام؟
قطاع البتروكيماويات في ايران بعد الثورة الاسلامية ... نمو بمقدار 59 ضعفا
السجناء البحرينيون.. معاناة طويلة الأمد على المستوى النفسي والروحي بسبب التعذيب
القطيف شوكة في حلق ابن سلمان.. قمع وتهجير ومضايقات وصمودهم يقتل الجلاد