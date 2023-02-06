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الاثنين 6 شباط 2023 ساعة 16:58

4 أحكام إعدام نهائية جديدة ضد معتقلي رأي في السعودية

4 أحكام إعدام نهائية جديدة ضد معتقلي رأي في السعودية
وأوضحت المصادر أنه تم الحُكم على كل من “محمد علي الشقاق، منصور سمير الحايك، مرزوق محمد ضيف آل فضل ورعد محمد ضيف آل فضل” بالإعدام، إلى جانب 27 سنة سجن للمعتقل علي رضي منصور الحايكي.

يشار إلى أن جميع من ورد ذكرهم من المعتقلين أمضوا في السجن 7 سنوات حتى تاريخه.

جدير بالذكر أنه في 31 أكتوبر 2022، نفذ النظام السعودي الحكم رقم 1000 في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكانت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان أكدت على انعدام الشفافية في تعامل النظام السعودي مع ملف الإعدام، وترهيب العائلات ومنع أي نشاط للمجتمع المدني، ما يمنع الوصول إلى أرقام المهددين الفعليين، وبالتالي، اعتبار أغلبية الأحكام التي نفذت لم يتم رصدها مسبقا من قبل منظمات حقوقية ولم يتم التدقيق في مدى عدالتها. على الرغم من ذلك، فإن التفاصيل فيما يتعلق بالإعدامات الألف تظهر مدى الدموية التي تكتنفها.
مصدر : وكالات
رقم : 1039858
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