ايران تعلن استعدادها لإرسال مساعدات إنسانية لمنكوبي الزلزال في سوريا

جاء ذلك في اتصال عبر الفيديو بين كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة علي اصغر خاجي ، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السورية غير بيدرسون.



وفي هذا الاتصال ، نوقشت آخر الأوضاع في سوريا بعد الزلزال الأخير ، والأوضاع الإنسانية فيها، والتطورات السياسية ، بما في ذلك المحادثات بين سوريا وتركيا.



وأعرب خاجي في هذا الاتصال عن أسفه للزلزال الذي ضرب سوريا فجر اليوم وما خلفه من أضرار بشرية ومادية جسيمة ، وشدد على اهمية جهود الأمم المتحدة لحشد الدول والمنظمات غير الحكومية لإرسال مساعدات إنسانية على الفور.



كما أعلن استعداد إيران لإرسال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال في سوريا.



وشرح كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة الإجراءات الأخيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالقضية السورية والمحادثات بين سوريا وتركيا ، وأعرب عن أمله في أن يتم حل وتسوية المشاكل السورية بصورة سلمية وعبر السبل السياسية.



من جانبه قدم الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في الشان السوري غير بيدرسون إيضاحات حول المشاورات والزيارات التي قام بها مؤخرًا إلى دول غربية وعربية.



كما أدلى بتصريحات حول الإجراءات المتخذة وجهوده لمواصلة عقد اجتماعات اللجنة الدستورية.