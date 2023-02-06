الصحة الايرانية: تسجيل 125 إصابة و 7 وفيات جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الأثنين انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 564 ألفا و 881 إصابة مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 67 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 337 ألفا و 869 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واضافت: ان 209 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



واشار التقرير الى تسجيل 7 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 144 ألفا و 764 حالة وفاة.



وتم لغاية الآن اجراء 55 مليونا و 76 ألفا و 917 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.



وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 395 ألفا و 611 لقاحا.



وبحسب التقرير لا توجد هنالك في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) وهناك 4 مدن في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 102 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 342 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).