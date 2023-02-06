وزير الخارجية الايراني يعزي بضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

وفي تغريدة له على تويتر إثر وقوع الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، كتب حسين امير عبداللهيان: اعلن عن تأثري وأسفي العميق والحكومة والشعب الايراني لوقوع الزلزال الشديد في مناطق من البلدين الصديقين والجارين والمسلمين تركيا وسوريا والذي ادى الى مقتل واصابة عدد كبير من مواطني هذين البلدين، وأعرب عن مواساتي مع حكومتي وشعبي تركيا وسوريا.



وأضاف امير عبداللهيان: نحن مستعدون لأي مساعدة.



وكان علي اصغر خاجي، كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني، قد اعلن في محادثة عبر الفيديو مع مبعوث الامم المتحدة في شؤون سوريا، عن استعداد ايران لإرسال المساعدات الانسانية الى المنكوبين بالزلزال في سوريا.