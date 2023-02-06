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الاثنين 6 شباط 2023 ساعة 21:08
ناطق أنصار الله يعزي سوريا وتركيا وأهالي ضحايا الزلزال
ودعا عبدالسلام في تغريده له على منصة تويتر ، المولى عز وجل أن يجبر مصابهم، ويعينهم على تجاوز هذه المحنة.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
1039902
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