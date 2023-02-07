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الثلاثاء 7 شباط 2023 ساعة 08:16

بأمر من الرئيس الجزائري.. فريق من الحماية المدنية يتوجه إلى سوريا للإغاثة

بأمر من الرئيس الجزائري.. فريق من الحماية المدنية يتوجه إلى سوريا للإغاثة
وأفادت قناة "النهار" الجزائرية بأن" وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أشرف رفقة المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف على انطلاق الفريق الثاني للبحث والإنقاذ في الأماكن الحضرية للحماية المدنية HUSAR بقيادة المقدم ناصر بوشريفي إلى سوريا للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإسعاف.

وبحسب "النهار"، فإن فريق الحماية المدنية المتوجه إلى سوريا يتكون من 86 عونا بمختلف الرتب، كما أن هذا الفريق مكون ومدرب ويحتوي على عدة تخصصات، بحيث سيشارك في عمليات الإنقاذ بتقنيات ووسائل وفقا للمعايير الدولية التي تشترطها المجموعة الإستشارية الدولية للبحث و الإنقاذ.

يذكر أنه فجر يوم أمس الاثنين، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.
مصدر : وكالات
رقم : 1039969
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